Terminais POS passam a ser de uso obrigatório

POS são terminais de pagamentos automáticos que devem ser utilizados nas lojas, e todos os outros centros comerciais. Também devem ser utilizados pelas empresas públicas na prestação de serviços ao público.

Infelizmente desde a sua instalação no mercado financeiro são-tomense, nos finais do ano 2012, a utilização dos terminais POS não conheceu expansão na praça comercial são-tomense.

No ano 2021 a Sociedade Gestora dos Sistemas de Pagamentos Automáticos (SPAUT), reinaugurou a rede Dobra 24, e introduziu equipamentos mais modernos e novos serviços nos sistemas automáticos de pagamentos.

Mesmo assim muitas firmas comerciais resistem a utilização dos terminais POS. Num comunicado com data de 14 de Janeiro o Ministério das Finanças e da Economia Azul decidiu impor a obrigatoriedade no uso dos terminais POS tanto nas empresas privadas como nas entidades públicas.

«Ao abrigo do decreto lei número 16 /2022 doravante será obrigatória a disponibilização de POS da rede Dobra 24 aos seus clientes nas entidades públicas e privadas prestadoras de serviço e estabelecimentos comerciais que operam no território nacional», refere o comunicado do Ministério as Finanças e Economia Azul.

O Ministério das Finanças diz que a dinamização do sistema nacional de pagamentos automáticos é uma conquista inigualável proporcionada pelo XVII governo constitucional liderado por Jorge Bom Jesus.

«O ministério das Finanças recomenda que as entidades visadas se organizem para o adequado e eficaz cumprimento das determinações deste novo decreto, em respeito a responsabilidade perante seu negócio ou serviço e à comunidade onde está inserido», acrescenta o comunicado.

Maior bancarização da população, e maior segurança sanitária são uma das vantagens, que o Governo aponta para o uso obrigatório dos terminais POS.

«Comodidade nos pagamentos de bens e serviços e segurança para os clientes e para os comerciantes no que concerne à redução da disponibilidade e do manuseamento de numerário; uma menor deterioração de notas e moedas e consequentemente redução de custos com sucessivas emissões pelo Estado; bem como os benefícios para a saúde pública, sobre tudo no actual contexto da pandemia», reforçam o comunicado.

Segundo o governo o decreto-lei que impõe obrigatoriedade sobre o uso dos terminais POS, esclarece que é vedado às entidades privadas ou públicas exigir aos seus clientes «qualquer tipo de encargo pela utilização do POS».

Explica também que o valor mínimo de cada operação por cliente no POS é de 50 dobras no mínimo e 25 mil dobras no máximo.

Note-se que no quadro da modernização dos sistemas automáticos de pagamentos, levada a cabo pela SPAUT (Sociedade Gestora dos Sistemas de Pagamentos Automáticos), mais de 300 novos terminais de pagamentos automáticos foram distribuídos no mercado comercial e de serviços de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga