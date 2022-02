Empresa americana vai instalar a primeira central de energia fotovoltaica no Príncipe

Maeci Solar Group – África Energy, é o nome da empresa de capital norte-americano que foi escolhida pelo Governo de São Tomé e Príncipe, para instalar unidades de produção de energia renovável na ilha do Príncipe.

Ana Prazeres, secretária do Governo da Região Autónoma do Príncipe para o ambiente e desenvolvimento sustentável assinou o acordo de fornecimento de energia limpa, através da rede de distribuição da Empresa Estatal de Água e Electricidade, a EMAE.

O acordo assinado na terça-feira, 8 de Fevereiro, nas instalações do ministério das infra-estruturas e recursos naturais, substitui o primeiro projecto de produção de energia renovável, que o governo do Príncipe estava a negociar com a empresa portuguesa EDP.

A empresa americana, Maeci Solar Group – África Energy, foi a opção do governo central, e segundo o acordo assinado promete para dentro de 4 meses o arranque da produção de energia fotovoltaica na ilha do Príncipe.

A central fotovoltaica do Príncipe terá potência diária de 5 mega watts. O projecto de produção de energia limpa, prevê também a produção de mais 3 mega watts através das bactérias recarregáveis. No total a empresa Maeci Solar Group – África Energy promete produzir energia no Príncipe com uma potência total de 8 mega watts por dia.

A secretária do Governo Regional do Príncipe, para o sector do ambiente e desenvolvimento sustentável, declarou após assinar o acordo, que é um momento histórico para a ilha do Príncipe.

Segundo Ana Prazeres trata-se de uma ilha património mundial da biosfera pela UNESCO, que sempre dependeu da energia produzida por geradores a gasóleo. A central térmica da cidade de Santo António é a única fonte de energia que alimenta a ilha do Príncipe.

Por outro lado, as persistentes roturas no stock do gasóleo provocam cortes cíclicos no fornecimento de energia eléctrica, a população da região autónoma. As dificuldades da EMAE em garantir a manutenção das máquinas deixaram Príncipe, muitas vezes sem luz.

Segundo o acordo, A EMAE, empresa nacional de água e electricidade, vai comprar toda a energia renovável produzida pela empresa. Produto que vai chegar as residências e empresas da ilha do Príncipe, através da rede nacional de distribuição de energia da EMAE.

