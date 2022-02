Baunilha Biológica de STP ganhou prémio “Médaille Gourmet 2022”

Vanilha LDA, é a empresa são-tomense que foi premiada em Paris – França pela alta qualidade da baunilha que produz em São Tomé e Príncipe.

«É com muito orgulho que anunciamos que aas nossas vagens de baunilha orgânica de São Tomé e Príncipe foram distinguidas com o prémio “Médaille Gourmet 2022”», refere a empresa numa nota enviada à redacção do Téla Nón.

AVPA – Agência para Valorização dos Produtos Agrícolas, é a instituição francesa que avalia e reconhece a excelência dos produtos agrícolas e distinguiu a baunilha biológica produzida em São Tomé e Príncipe.

«Os inúmeros testes durante o processo de cultivo e transformação desta baunilha de origem única e todas as observações realizadas foram frutíferos para obter uma baunilha de alta qualidade reconhecida por tal juri», pontua a empresa Vanilha LDA.

A empresa que tem sede em Pema – Pema, arredores da capital São Tomé, rejubila-se com o prémio de excelente qualidade. «Temos sempre em mente que São Tomé vai prosperar apostando na qualidade e não nos volumes, e estamos definitivamente neste caminho, também graças aos produtores da baunilha», conclui a Vanilha LDA.

Foto- Vanilha LDA

Note-se que para além da Baunilha, São Tomé e Príncipe, já foi distinguido no mercado internacional Gourmet pelo seu cacau de alta qualidade, e também pelo óleo de côco único que produz.

Abel Veiga´