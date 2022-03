Salário mínimo sobe em 3 fases até atingir 4500 dobras – 180 euros

Os principais sindicatos da função pública, nomeadamente o da educação, SIMPRESTP tinham prometido luta árdua com o Governo de Jorge Bom Jesus no primeiro trimestre de 2022. O reajuste salarial na função pública foi a principal reivindicação.

Após negociações com o Governo, as principais centrais sindicais do país, anunciaram que na ronda negocial de terça-feira 8 de Março, as partes chegaram a acordo.

Assim a partir do mês de Maio próximo, o salário mínimo na função pública será de 2500 dobras, cerca de 100 euros. Em 2023 sobe para 3500 dobras o mesmo que 142 euros. No ano 2024 o salário mínimo atingirá os 180 euros, equivalentes na moeda nacional a 4500 dobras.

João Tavares(na foto) secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, Central Sindical, explicou que «o estado não tem condições de pagar 4500 dobras neste ano. Houve essa possibilidade de pagar faseadamente. Eu acredito que com a continuidade do Estado não haverá o problema de incumprimento».

João Tavares – Secretário Geral da ONTSTEP

As centrais sindicais manifestaram-se confiantes de que o fim do mandato do actual governo em Outubro próximo, não vai comprometer o acordo assinado que tem meta em 2024.

A primeira medida de fixação do salário mínimo em São Tomé e Príncipe, fixou o valor em 1100 dobras, igual a 44 euros.

As centrais sindicais e o governo de Jorge Bom Jesus, conseguiram elevar o valor para o máximo de 4500 dobras, (180 euros) a partir de 2024.

As negociações que evitaram a paralisação geral da função pública no país permitiram também, a implementação pela primeira vez do subsídio de férias para os trabalhadores do Estado.

Segundo o líder sindical João Tavares, para este ano 2022 o governo assumiu o compromisso de pagar subsídios de férias na ordem de 40%, e já a partir do mês de Maio. Os sindicatos garantem que segundo o acordo a partir de 2023 o subsídio de férias será pago a todos os trabalhadores do Estado e a 100%.

Abel Veiga