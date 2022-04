Começou a operação de perfuração do bloco 6 da ZEE

Num comunicado que enviou a redacção do Téla Nón, a Agência Nacional de Petróleo dá conta do início das operações de perfuração do poço de petróleo designado JACA na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe.

Localizado no bloco 6 o poço Jaca, é o primeiro a ser perfurado na zona económica exclusiva do país.

A Agencia Nacional de Petróleo diz que o navio sonda Maersk Voyager que está a executar a perfuração, entrou nas áreas territoriais são-tomenses no passado dia 24 de Abril.

«O navio patrulha Zaire da marinha portuguesa, que se encontra em missão de capacitação marítima da guarda costeira de São Tomé e Príncipe acompanhou o navio sonda Maersk Voyager até a localização do poço Jaca», refere a Agencia Nacional de Petróleo.

A operação de perfuração do poço Jaca começou no dia 25 de Abril. «A campanha de perfuração teve início no dia 5 de Abril de 2022 sendo que as operações estão a decorrer dentro de toda normalidade», garante a Agencia Nacional de Petróleo.

No comunicado a Agência Nacional de Petróleo cita as declarações de Luís Gamboa, o recém-nomeado director geral.

«O início da perfuração e de exploração do poço Jaca marca uma etapa importante porque permitirá pela primeira vez, a recolha de informação mais precisa sobre a nossa ZEE »,afirmou o director geral Luís Gamboa.

O poço JACA no bloco 6 está a ser explorado pelo consórcio constituído pelas empresas Galp, Shell e a própria Agência Nacional de Petróleo em representação do Estado são-tomense.

Segundo Luís Gamboa, a prioridade do consórcio é «é a execução segura das operações do Jaca para atingir os objectivos do poço e recolher dados de qualidade para a sua avaliação», reforçou.

Busca de petróleo na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe através da perfuração do poço JACA vai demorar cerca de 3 meses.

Abel Veiga

O leitor tem acesso ao conteúdo integral do comunicado da Agência Nacional de Petróleo –