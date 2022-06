A Embaixada de Portugal tem o prazer de convidar para participar na “BLUE TALK SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE: A Transição para a Economia Azul”, um evento híbrido (presencial e online), que irá ter lugar no próximo dia 6 de junho, às 09h00 (hora de São Tomé e Príncipe), no Centro Cultural Português em São Tomé.

O evento, organizado em parceria com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe e as Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, contará com a presença de vários responsáveis governamentais e da sociedade civil de São Tomé e Príncipe e de Portugal, conforme programa em anexo.

No âmbito dos preparativos para a Segunda Conferência do Oceanos das Nações Unidas, que terá lugar de 27 de junho a 1 de julho, em Lisboa, e cujos coanfitriões são os Governos português e queniano, a “Blue Talk São Tomé e Príncipe – A Transição para a Economia Azul” pretende gerar um debate e interesse alargado pelo tema dos Oceanos.

Tem ainda como objetivo partilhar experiências, abordagens inovadoras, bem como identificar oportunidades para apoiar a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14: conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos. Confirme por favor a sua presença no Centro Cultural Português até às 15 horas do dia 3 de junho (6ª feira), através dos e-mails: stome@mne.pt e celestesebastiao@camoes.mne.pt – Solicitamos que seja enviada confirmação de presença atendendo a que a capacidade máxima do CCP é limitada a 60 pessoas.

Poderá igualmente acompanhar o evento virtualmente, sem necessidade de confirmação prévia, através do seguinte link (não precisa de inscrição ou registo prévio): https://bluetalks.webex.com/bluetalks-pt/j.php?MTID=m5f0e65cc6d67fcb2ce1e312652997fc8 (Se for solicitada, a Senha é: dpDgkQNf372).

Veja o programa –