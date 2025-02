Governo lança combate contra a privatização das Praias

A tentação de grupos económicos, e de pessoas individuais aparentemente endinheiradas em criar praias privadas em São Tomé e Príncipe é antiga, e ganhou maior ímpeto nos últimos 10 anos com o aumento da actividade turística no país.

A Praia das Conchas é um exemplo. No ano 2008 foi lançado um projecto turístico privado designado Village Lobata. O primeiro sinal das obras foi marcado pela vedação do acesso a praia que era mais frequentada pela população. Uma situação que gerou polémica, mas as vedações erguidas continuam próximas da praia.

Algumas unidades hoteleiras construídas à beira-mar também impedem que os naturais das comunidades vizinhas possam banhar na praia que se tornou privada. Algumas pessoas aparentemente endinheiradas que constroem mansões na orla costeira erguem barricadas de pedras em torno da praia construindo assim, a sua piscina privada.

Na ilha do Príncipe, há alguns anos o Téla Nón deu notícias sobre a reclamação dos habitantes da ilha, que se viram impedidos de frequentar algumas praias, nomeadamente a Praia Banana.

O assunto das praias privadas regressa à actualidade nacional após a deliberação da mais recente reunião do conselho de ministros. O governo da ADI liderado por Américo Ramos considerou que existem situações de bloqueio ou de dificuldades de acesso público às praias em São Tomé e Príncipe.

Sendo as praias um bem público, o governo orientou o ministro da defesa e ordem interna, o brigadeiro Horácio Sousa, a proceder um levantamento exaustivo das entidades, pessoas e empreendimentos que constituem bloqueio ou dificultam o acesso das populações às praias, «para que o governo possa gizar e adoptar as correspondentes medidas, já que as praias constituem bens de domínio público e não podem ser vedadas», deliberou o conselho de ministros.

Contornadas por praias de água tépida, as ilhas de São Tomé e do Príncipe são alvos da cobiça de grupos privados, e de pessoas aparentemente endinheiradas, que pretendem transformar o espaço público, às praias, numa propriedade privada para usufruto exclusivo seu, da sua família e dos seus amigos.

Abel Veiga