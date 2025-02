Acesso às Praias: Governo promete agir para o regresso à normalidade

A corrida para a obtenção de terrenos nas zonas do literal em São Tomé e Príncipe está a aumentar. Em muitos casos, os ocupantes têm vedado o acesso da população às praias. Cantagalo é um dos distritos onde a situação já representa um problema preocupante para a administração local.

“Nos últimos tempos, temos presenciado uma espécie de invasão em quase todas as praias do distrito de Cantagalo” – desabafou Paulo Bacuda, Presidente da Câmara Distrital de Cantagalo.

Invasão com cumplicidades de algumas instituições do estado.

“Muitos tiveram a oportunidade de exibir licenças emitidas pela marinha, pelo INOPU e por várias outras instituições do estado” – apontou Bacuda.

Apesar de a situação ainda não ser crítica em Lobata, distrito com grande potencial turístico e famoso pelas praias, o presidente da Câmara local não esconde a inquietação.

“Há necessidade de tomar medidas contra aqueles que invadem as praias e ocupam os espaços, impedindo o acesso das pessoas. Precisamos trabalhar nisso para encontrar uma solução que garanta estabilidade no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe” – defendeu Euclydes Buio, Presidente da Câmara Distrital de Lobata.

O governo, através do conselho de ministros, orientou o titular da pasta da defesa e ordem interna para proceder a um levantamento exaustivo das entidades, pessoas e empreendimentos que bloqueiam o acesso da população às praias.

“As praias estão sob a alçada da Capitania dos Portos, que, por sua vez, está ligada à Guarda Costeira. Conversei com o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e também com o Comandante da Guarda Costeira para trabalharem nesse sentido e me darem uma resposta o mais breve possível” – avançou Horácio Sousa, Ministro da Defesa e Ordem Interna.

O Estado promete agir para adotar medidas que restabeleçam a normalidade, visto que as praias são bens de domínio público e não podem ser vedadas.

José Bouças