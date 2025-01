Lavagem do ano velho prolongado – Emigrantes prometeram agir para travar o êxodo juvenil

É tradição os santomenses lavarem o ano velho na água cristalina do mar que circunda o arquipélago. O banho na praia renova a esperança da população para o Ano Novo. Numa altura em que milhares de pessoas já abandonam o país rumo à emigração, outros cidadãos que residem na diáspora foram lavar o ano velho, com a esperança de retornar rapidamente à terra natal.

Um casal de santomenses que há mais de 40 anos vive na diáspora, primeiro na Austrália e nos últimos anos na Alemanha aproveitou o feriado longo dado pelo governo desde 31 de dezembro de 2024, para lavar o ano velho na terra natal.

Adelaide Nogueira, a esposa disse que é uma oportunidade para descongelar o corpo. «É uma tradição. Já disse às pessoas que vinha descongelar, porque na europa não vamos ao mar, porque a água é geladíssima. Aqui depois do mergulho uma pessoa sente-se rejuvenescida», afirmou.

Inácio Nogueira, o marido inspira-se no verde de esperança que cobre São Tomé, para regressar rapidamente à terra natal e contribuir para travar o êxodo sobretudo da juventude rumo à emigração.

«Com muita esperança no nosso país, vou ficar cá por mais dois meses. A minha esposa seguirá já nos próximos dias, mas eu vou começar já as obras de construção da nossa casa aqui, e com muita esperança de que em breve estaremos a viver aqui», assegurou o emigrante.

Profissional na área da construção civil e com provas dadas tanto na Austrália como na Alemanha, Inácio Nogueira, pretende dar a sua contribuição para fixar a juventude no país.

«Pretendo dar a minha contribuição e com base na experiência que adquiri na Europa. Se houvesse condições para construirmos casas para os jovens poderíamos fixar os jovens. Basta terem casas e empregos que ninguém sairia daqui, pois isto é uma maravilha», pontuou.

Durante 5 dias, ou seja, desde 1 de janeiro de 2025, os santomenses praticamente não trabalharam. Banho na praia acompanhado por iguarias da terra. O safú, faz as delícias antes e depois do mergulho.

Antónia Pinto levou toda a família para a praia. A matriarca da família cozeu safú, e garantiu que este ano há muito safú em São Tomé. «Isso é coisa da terra, não pode faltar no Ano Novo. Vamos à praia, e sempre com o safú para comer», declarou em crioulo fôrro.

A Bisca 61, o jogo de cartas tradicional de São Tomé e Príncipe, acompanha os santomenses nos momentos de lazer. Wilson Soares, um dos jogadores de cartas manifestou esperança de que 2025 traga avanços para São Tomé e Príncipe. Questionado sobre o avanço no jogo da Bisca 61, garantiu que já estava a dar muito capote ao seu adversário.

Nos últimos 5 dias Praia e diversão prepararam o corpo e a mente dos santomenses para os desafios de 2025.

Abel Veiga