Governo e Safebond Consortium assinaram acordo para construção de Porto em Águas Profundas

O Governo concedeu ao grupo Safebond Consortium, um consórcio africano, o direito de construção do porto em águas profundas em Fernão Dias, e de gestão dos cais da ilha de São Tomé e da ilha do Príncipe. O projecto está avaliado em 450 milhões de euros.

O grupo Safebond Consortium Limeted é composto por empresas do Gana, de Angola e de São Tomé e Príncipe. Assinou esta sexta feira acordo com o governo um acordo de concessão para construção do porto em águas profundas em Fernão Dias.

«Acabamos de assinar o contrato para construção, operação, exploração, e devolução do porto em águas profundas na localidade de Fernhão Dias», declarou o ministro das infra-estruturas Osvaldo Abreu.

O consórcio africano vai explorar o futuro porto durante 30 anos. Um porto que segundo António Aguiar, membro da equipa de avaliação do projecto, terá vocação para prestação de serviços no golfo da Guiné.

Ministro das Infraestruturas Osvaldo Abreu

«É um porto que prevê algum transbordo, mas tem outras actividades complementares nomeadamente a reparação naval, tem alguma componmente de stocagem de combustível, actividades na área de pesca e mesmo a recepção de navios cruzeiros. É um porto que foi planeado na perspectiva de multiusos», explicou o engenheiro António Aguiar.

O membro da equipa de avaliação, garantiu que o consórcio Sofbond tem competência técnica e financeira para realizar o projecto, e que assim, orientou o governo no sentido de assinar o acordo de concessão.

Segundo o contrato, a primeira fase de construção do porto de Fernão Dias deverá ficar concluída nos próximos 5 anos.

Cerimónia de assinatura do contrato

Para além da construção do porto em águas profundas, o acordo de concessão, dá ao consórcio Sofbond o direito de gerir o cais de Ana Chaves em São Tomé, e o pontão de Santo António na ilha do Príncipe.

«Apelamos a empresa que faça o cumprimento devido das clausulas contratuais, e que respeite as leis da nossa república», pontuou o ministro das infra-estruturas.

Osvaldo Abreu manifestou esperança de que o acordo venha a constituirt uma fontre de emprego para a juventude de São Tomé e Príncipe, e que provoque uma evolução digna da economia nacional.

Formação dos recursos humanos do setor portuário de São Tomé e Príncipe, é uma das cláusulas do contrato assinado nas instalações do ministério das infra-estruturas.

Abel Veiga