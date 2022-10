Oficiais de contas e auditores preparam-se para o IVA

Os oficiais de contas e auditores estão a ser formados para saberem calcular e aplicar o IVA nas trocas comerciais no país.

São Tomé e Príncipe, criou o Imposto sobre Valor Acrescentado num decreto emitido no ano 2019, mas nunca o implementou. Depois do adiamento em 2020, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, vai ser implementado pela primeira vez em São Tomé e Príncipe no início de 2023.

Hamilton Barros – Bastonário da OTOCA

Hamilton Barros, Bastonário da Ordem dos Técnicos, Oficiais de Contas e Auditores, manifestou-se convicto de que o IVA vai ser realidade no início do ano 2023.

«Por aquilo que eu tenho estado a perceber e a acompanhar, tudo indica que a implementação é para breve. Não digo neste ano, mais provavelmente para o início do próximo ano», afirmou.

Com o IVA a porta, a OTOCA, ordem dos técnicos, oficiais de contas e auditores de São Tomé e Príncipe, decidiu promover a formação dos seus membros, sobre os métodos de cálculo do imposto que é transversal a sociedade e que vai permitir ao Estado aumentar a arrecadação das receitas.

«É um imposto novo para São Tomé e Príncipe, daí que é preciso muita formação. Por isso a realização do workshop para ajudar e elucidar os nossos associados e também os não associados sobre como utilizar essas ferramentas nas suas actividades», explicou.

Segundo Hamilton Barros, o IVA vai permitir a tributação de coisas que anteriormente não eram tributadas. «Vai abranger tudo, e todos terão que contribuir, e permite combater a evasão fiscal. Daí que terá impacto muito positivo na arrecadação de receitas», reforçou.

No entanto a OTOCA constata também que o IVA, vai aumentar a carestia de vida. O decreto que criou este imposto fixa o seu valor em 15%.

«Em termos de carestia de vida, irá encarecer um pouco, e terá impacto nas pessoas», confirmou o bastonário da ordem dos técnicos, oficiais de contas e auditores de São Tomé e Príncipe.

O FMI e outros parceiros internacionais, acreditam que o IVA será realidade em São Tomé e Príncipe a partir do início do ano 2023.

Abel Veiga