FMI diz que a economia de STP depara-se com grandes desequilíbrios, um crescimento lento e uma inflação elevada

Num comunicado com data de 2 de Março enviado ao Téla Nón, o corpo técnico do FMI que trabalhou em São Tomé de 9 à 23 de Fevereiro, emitiu um relatório preliminar que define a situação macro-económica do país como sendo de grandes desequilíbrios, um crescimento lento e uma inflação elevada.

«São Tomé e Príncipe enfrenta um contexto económico difícil. As vulnerabilidades socioeconómicas de longa data foram ainda mais agravadas pela pandemia da Covid-19, persistentes faltas de energia, as enxurradas no final de 2021 e no início de 2022, e uma forte subida dos preços dos produtos alimentares e dos combustíveis a nível mundial. Como resultado, em 2022, o crescimento abrandou, de acordo com as estimativas, para 0,9%, por comparação com uma média de cerca de 4% nos últimos anos. A inflação homóloga situou-se em 25,6% em janeiro de 2023. As reservas internacionais registaram uma queda significativa», revelou Slavi Slavov, Chefe de Missão para São Tomé e Príncipe.

No entanto a equipa técnica do FMI diz que registou também progressos consideráveis durante a visita no que toca as medidas de política para endereçar os desequilíbrios internos e externos. «As autoridades comprometeram-se a implementar um ajustamento orçamental ambicioso e imediato, que é o instrumento essencial para resolver o problema da elevada dívida pública do país e restabelecer o equilíbrio da economia no quadro do regime de paridade cambial. Assumiram ainda o compromisso de por fim ao financiamento monetário do orçamento e adotar uma política monetária mais restritiva», precisa o chefe da missão.

O FMI saudou o compromisso do governo em implementar políticas que permitam o restabelecimento da situação macro-económica.

«A implementação atempada e decisiva destas políticas, juntamente com o apoio financeiro dos parceiros oficiais, será essencial para São Tomé e Príncipe recuperar a estabilidade macroeconómica e impulsionar o seu desenvolvimento sustentável. Nas próximas semanas, irão prosseguir as conversações virtuais sobre o pacote de políticas adequado», pontuou Slavi Slavov.

Abel Veiga