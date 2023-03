IVA pode aparecer como uma tábua de salvação para STP

Em profunda crise económica e financeira, São Tomé e Príncipe, se prepara para implementar pela primeira vez o Imposto sobre o Valor Acrescentado(IVA).

O primeiro-ministro Patrice Trovoada lançou na ilha do Príncipe, a campanha nacional para a implementação do IVA.

Um imposto que pode ser uma tábua de salvação para o país. «O novo imposto pode aparecer hoje como uma tábua de salvação face um quadro bastante preocupante em termos de receitas», referiu o Chefe do Governo.

IVA entra em vigor este ano, e o Governo considera que deve ser visto «como um imposto que vem modernizar a nossa economia», acrescentou Patrice Trovoada.

O governo diz que o novo imposto representa desafios para São Tomé e Príncipe. A fraca capacidade de controlo que caracteriza a administração pública vai ser posto a prova.

«Desafio porque se houver falhas na aplicação do IVA terá menos receitas para o Estado», alertou o primeiro-ministro.

O Ministro das Finanças também interveio para apresentar as medidas que atenuam os impactos do IVA sobre as populações mais vulneráveis.

«Uma das medidas é a isenção em 50% dos produtos que constituem a sexta básica», frisou Genésio da Mata.

Todos os produtos gerados pelas actividades agrícolas, da pesca e da pecuária e vendidos no mercado tradicional, não serão taxados pelo IVA, assegurou o ministro das finanças.

A representação do FMI no paísmanifestou todo apoio ao governo.

Abel Veiga

