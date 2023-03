STP aprova estratégia de modernização da pesca pelágica costeira

Actualização da cadeia de valor para responder à crescente procura interna e inverter o declínio das capturas

Uma estratégia de modernização da pesca pelágica costeira em São Tomé e Príncipe, com a duração de dez anos, foi hoje aprovada pelos principais interessados, marcando o início de uma revisão de um sector chave para a segurança alimentar e nutricional, com o objectivo de o tornar mais rentável e ambientalmente sustentável.

“Os pelágicos costeiros são uma parte vital da pesca dos nossos países e fornecem alimentos saudáveis e acessíveis para muitas pessoas”, disse Carlos Pascoal Pires dos Santos, Assessor do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, durante a cerimónia de lançamento de uma estratégia de melhoramento da pesca de pelágicos costeiros na nação insular africana. “Contudo, precisamos de tornar este sector mais forte para aumentar os benefícios para as comunidades pesqueiras e salvaguardar os recursos haliêuticos para as gerações futuras”.

O evento marca o início de uma ampla revisão de dez anos do sector pelágico costeiro, liderada pelo programa global de desenvolvimento da cadeia de valor do pescado FISH4ACP em parceria com as partes interessadas dos sectores público e privado. Os principais objectivos são satisfazer a crescente procura interna, aumentar os benefícios para as comunidades pesqueiras locais e promover uma gestão responsável para inverter uma tendência de declínio das capturas.

São Tomé e Príncipe é um dos doze países onde o FISH4ACP, uma iniciativa da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OACPS) implementada pela FAO com financiamento da União Europeia (UE) e do Ministério Federal Alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (BMZ), trabalha para reforçar as cadeias de valor do pescado.

“Este plano toca em todas as dimensões do desenvolvimento sustentável, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, estimulando o crescimento económico e diminuindo a pressão sobre o ambiente”, disse Rosário Bento Pais, Embaixadora da UE para o Gabão, São Tomé e Príncipe e no ECCAS. “A abordagem holística do FISH4ACP torna-o um dos programas emblemáticos do apoio da UE ao desenvolvimento da pesca sustentável”, acrescentou a embaixadora.

As capturas anuais de peixes pelágicos costeiros ascendem a quase 8 500 toneladas com um valor de vendas superior a 4 milhões de USD, segundo uma análise da cadeia de valor realizada no ano passado pelo FISH4ACP e pelos intervenientes na cadeia de valor. O sector é em grande parte artesanal com cerca de 4 100 pescadores e cerca de 2 800 mulheres comerciantes de peixe.

Do mesmo modo, a análise concluiu que 80% das capturas são vendidas frescas no mercado local, onde espécies como o peixe-voador, o atum-azul, o atum-anão e o fulu-fulu, são uma fonte de proteínas animais a preços acessíveis e seguras para muitas pessoas, especialmente aquelas com rendimentos mais baixos.

“FISH4ACP está a apoiar os esforços de São Tomé e Príncipe para transformar os seus sistemas alimentares aquáticos”, disse Lionel Kinadjian, Representante interino da FAO para São Tomé e Príncipe. Ele acrescentou: “A FAO está feliz por apoiar uma tal transformação azul que contribui para os quatro apostadores que estão no centro dos nossos esforços: Melhor Produção, Melhor Nutrição, Um Ambiente Melhor, e Uma Vida Melhor”, acrescentou Representante interino da FAO para São Tomé e Príncipe.

Lionel Kinadjian explicou que o FISH4ACP vai trabalhar com parceiros-chave para reforçar a cooperação na cadeia de valor e desenvolver a capacidade de promover práticas de pesca responsáveis e melhorar as competências em técnicas de manuseamento, controlo de qualidade e comercialização.

Acrescentou que o FISH4ACP também apoiaria melhorias da frota artesanal e da cadeia de frio, enquanto trabalha com as autoridades no sentido de uma melhor avaliação e gestão dos stocks, a fim de salvaguardar os recursos aquáticos em benefício das comunidades que deles dependem para a sua subsistência e segurança alimentar.

FONTE – FAO