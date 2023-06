Os preços explodiram antes do IVA entrar

A população reclama que os preços dos bens de primeira necessidade aumentaram antes da implementação do IVA.

1 de junho é a data marcada pelo Governo para a introdução em São Tomé e Príncipe e pela primeira vez do Imposto Sobre o Valor Acrescentado.

O Téla Nón registou enchente nos centros comerciais da capital-São Tomé, na quarta-feira, 31 de maio. A população pretendia comprar o máximo de mercadorias antes da entrada do IVA, no dia das crianças.

Uma antecipação, para beneficiar de preços livres do novo imposto, mas que não foi bem sucedida.

Maria Pires(na foto), funcionária de uma empresa privada que opera em São Tomé, deu conta que os produtos subiram antes do IVA.

«Os preços aumentaram sem o IVA. Por exemplo o leite condensado antes custava 45 dobras, e agora está a 75 dobras, e ainda sem o IVA. Depois do IVA vai ser pior», reclamou a cidadão, quando pagava as duas contas num centro comercial.

Maria Pires não tem dúvidas de que os são-tomenses vão passar por momentos difíceis. «Ainda mais, quando temos o salário mínimo muito baixo», acrescentou.

«Foi mesmo com este objectivo, e deparo com os preços altos, que aumentaram antes do IVA. No fundo vai dar no mesmo», desabafou.

Os populares constataram que o mercado está inflacionado, e o poder de compra deteriorado.

«Fico com a sensação que a nível nacional quer os motoqueiros, os comerciantes, aumentaram os preços antes da implementação do IVA, e Esperam aumentá-lo depois de 1 de junho», alertou Eugénia de Menezes.

A cidadã disse que não sabe se « haverá bolsos para aguentar isto».

Jornalista reformada, Eugénia Menezes, avisou que «os são-tomenses não estão em condições dee suportar isto. Não sei vamos lá ver. Mas, que está difícil, está…», concluiu.

São-tomenses estão epreocupados com a subida do preço dos bens de primeira necessidade, antes da entrada do IVA de 15%, que será aplicado no dia 1 de Junho, sobre a maioria dos produtos importados.

Abel Veiga