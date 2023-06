IVA –  Um desafio que deve levar STP a repensar o enquadramento estratégico do crescimento e do desenvolvimento

A introdução do IVA e o impacto na economia obriga o país a repensar o enquadramento estratégico do crescimento e desenvolvimento.

A constatação é do economista Arlindo Carvalho. Antigo ministro das Finanças e Governador do Banco Central, Arlindo Carvalho(na foto) leu com preocupação a implementação pela primeira vez do IVA em São Tomé e Príncipe.

Segundo o economista a base tributária constitui fundamentalmente, a capacidade que a economia tem, em produzir valor acrescentado a partir do produto produzido.

«Se não tem essa capacidade, supunho que devemos criar as condições técnicas, tecnológicas, humanas, organizacionais e empresariais a partir do qual justifica a capacidade da economia produzir o seu valor que constitui o centro da matéria colectável que é objecto do IVA», referiu Arlindo Carvalho.

Na análise técnica feita para o Téla Nón, considerou fundamental que fosse definido o rendimento das famílias.

«O outro problema é o impacto que isso tem na sustentabilidade da própria economia. Se há um crescimento do preço interno, tendencialmente vai diminuir a capacidade de consumo interno. Se a capacidade de consumo interno se diminui coloca-se o problema do volume da transacção, e a capacidade de acumulação de rendimentos das empresas. Então há um problema interessante», diagnosticou.

O mais complicado é que a economia são-tomense depende da importação, e os produtos importados, são exactamente o principal alvo da aplicação das taxas do imposto sobre o valor acrescentado na ordem de 15%.

«Num contexto em que a economia tem uma grande dependência da importação, significa que estamos a colocar um problema de base que é o limite da importação, e o consequente alargamento da base tributária. Como é que se compatibiliza os esforços de gestão das reservas internacionais, a partir do alargamento da capacidade de produção tributária?», interrogou Arlindo Carvalho.

Segundo o doutor em economia, o problema não está na implementação do novo imposto, mas sim na necessidade de um estudo que tomasse em conta o rendimento das famílias são-tomenses, e a capacidade das mesmas em termos de consumo.

«O problema não está no imposto. Está sim, nos pressupostos dos cálculos que serviram de fundamento para olhar de que valor do imposto vamos cobrar. Qual a capacidade de receitas públicas e a cobertura consequente das despesas públicas, e como é que olhamos a infra-estruturação das condições de produção interna, para justificar o alargamento da base tributária», acrescentou.

O actual cenário não deve ser interpretado como de ameaça directa a falência das empresas.

«O problema é a falência potencial ou as restrições da capacidade de consumo das famílias que recorrem ao mercado para comprar. Até coloca-se um outro problema. Se num contexto de restrição das capacidades de consumo das famílias, implica a redução da capacidade de transacção comercial naturalmente que vai diminuir o volume da actividade empresarial. Como reorganizar a capacidade empresarial para responder a pressão ou a restrição do consumo interno? Este é que é o problema», pontuou.

A produção interna da agricultura, pescas e pecuária está isenta do IVA. Mesmo assim, Arlindo Carvalho alerta que a modalidade do IVA implementado no país, constitui uma pressão sobre a economia. Por isso o país é desafiado a repensar um novo enquadramento estratégico para promover o crescimento da economia e o desenvolvimento.

Abel Veiga