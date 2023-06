Combustíveis esgotaram em STP e navio petroleiro não consegue atracar para repor o stock

Agudiza-se a crise no fornecimento de combustíveis em São Tomé e Príncipe. Após a rotura do stock da gasolina, o gasóleo também esgotou-se nas bombas de combustível da capital.

Enquanto isso, o navio fretado pelo Governo para repor o stock de combustíveis, está em dificuldades para atracar na Baía da cidade de Neves.

O novo carregamento de combustíveis atracou no horizonte do mar que banha a cidade de Neves. Chegou no último domingo, e ainda não conseguiu fazer a trasfega de combustível para o centro de estocagem da empresa ENCO.

Orlando da Mata director administrativo e financeiro da empresa de combustíveis e óleos(ENCO), acusou o comandante do navio de ser inexperiente na navegação nas águas nacionais.

«É a primeira vez que vem a São Tomé, e tem tido dificuldades técnicas para pôr o navio em segurança para fazer a trasfega do combustível», declarou Orlando da Mata.

Todas as tentativas feitas para ancorar o navio fracassaram. «Foram 3 tentativas e infelizmente não conseguimos. A ENCO solicitou o apoio das autoridades, temos em Neves uma equipa técnica nacional que está a tentar solucionar o problema», acrescentou o director administrativo e financeiro.

.A estação seca, “gravana” foi indicada como sendo imprópria para uma navegação marítima segura. «Infelizmente estamos na estação da gravana que tem muito vento e esse vento tem dificultado que a manobra seja feita em segurança», concluiu Orlando da Mata.

O Governo enviou o rebocador Liberdade para ajudar na operação, mas também não teve sucesso. O rebocador da ENAPORT, acabou por avariar.

Os pescadores da cidade de Neves estão todos na Praia. Sem combustível não há pesca. Assistem às várias tentativas falhadas do navio em trazer para terra, o combustível que tanto precisam.

Eugénio Gregório Gaspar um veterano na pesca, disse ao Téla Nón que não está a entender o que está a passar com o navio petroleiro oriundo de Lomé-Togo.

«Ontem vi o barco a atracar, mas depois voltou a zarpar…Não estou a entender isso». O pescador garantiu que «estamos todos parados».

Peixe começa a escassear no mercado. «Não há peixe nem para mim, nem para você que veio. Este período de gravana é de abundância de pescado, mas não podemos ir pescar», precisou.

Uma semana após a rotura do stock da gasolina, o país depara-se agora com a escassez do gasóleo.

A rotura dos combustíveis agudiza-se em São Tomé e Príncipe, os próximos dias poderão ser difíceis no país, caso o petroleiro que está posicionado na linha do horizonte do mar de Neves, não consiga atracar no reservatório da ENCO.

Abel Veiga