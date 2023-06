BAD vai ajudar STP a melhorar a gestão financeira

O Banco Africano de Desenvolvimento vai ajudar S.Tomé e Príncipe na melhoria da gestão financeira do país. O tribunal de contas é uma das instituições que irá beneficiar deste projeto do BAD de reforço de capacidades para a melhoria da gestão financeira do arquipélago.

Os representantes desta instituição financeira africana reuniram-se, esta semana, com o presidente deste órgão superior de controlo e fiscalização das contas do estado para anunciar a boa nova.

«Dentro de duas semanas, o Banco Africano de Desenvolvimento vai preparar um projeto de melhoria de capacidades na área de gestão financeira em STP, que visa apoiar as instituições superiores como o Tribunal de Contas no reforço de capacidades dos recursos humanos, bem como adotar novas metodologias de auditoria e tecnologia de informação» disse Kalayu Gebre-selassie do departamento de governança e reformas económicas do BAD.

Esta instituição financeira africana pretende com a iniciativa que, não é pioneira ao nível do continente africano, o reforço da boa governação através de maior transparência na gestão dos fundos públicos.

«O banco africano de desenvolvimento, no continente, tem forjado várias parcerias com os tribunais de contas dos países membros e vimos a necessidade de também forjar esta parceria com o tribunal de contas de S.Tomé e Príncipe no reforço da boa governação através da melhoria de gestão das finanças públicas, maior transparência e responsabilização dos fundos públicos» destacou Kalayu Gebre-selassie.

O BAD financia vários projetos em S.Tomé e Príncipe e espera melhorias no novo ciclo de cooperação nos próximos tempos com o arquipélago.

José Bouças