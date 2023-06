STP marca passos na transição para economia azul

Vai ser realizado no país o primeiro Fórum Nacional de Investimentos no quadro de transição do país para a economia azul. O anúncio foi feito pelo ministro do planeamento, finanças e economia azul durante o atelier de restituição do programa de apoio à transição e do primeiro plano nacional de investimentos sobre a economia azul em S. Tomé e Príncipe.

O fórum que deverá ter lugar antes do Final deste ano de 2023, segundo Genésio da Mata, visa mobilizar os recursos necessários para a execução da referida transição. «Esta próxima etapa constituirá o motor da nossa economia nos próximos anos» – garantiu o ministro.

Para suportar essa transição foram adotados pelo governo um quadro estratégico, um programa de transição plurianual e um plano nacional de investimentos.

«A firmeza do compromisso do país com este processo desde 2017, atesta a importância da economia azul para o desenvolvimento da nossa economia e a coerência das nossas escolhas em matéria de recursos oceânicos, o que nos obriga a melhor os utilizar, a melhor os proteger e a introduzir novas regulamentações para o bem-estar dos nossos ecossistemas oceânicos e costeiros, em benefício das nossas populações, das suas condições de vida e dos seus meios de subsistência» -assegurou Genésio da Mata.

Nesta caminhada o governo conta com o apoio do Fundo das nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, que tem ajudado, igualmente, a atrair outros parceiros como o Banco Mundial que contribuiu para a consolidação do Plano Nacional de Investimentos, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, que já se comprometeu com um programa a ser seguido com o financiamento já mobilizado pelo governo, através do Fundo Verde para o Clima.

José Bouças