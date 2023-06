Global OTEC recebe aprovação para plataforma de energia oceânica que será instalada em São Tome e Príncipe 

A Global OTEC recebeu na última semana a Aprovação em Princípio do grupo Lloyd’s Register para a plataforma que será o primeiro sistema flutuante de conversão de energia térmica oceânica (OTEC, na sigla em inglês) do mundo. Esta unidade de 1,5MW é denominada Dominique e está sendo projetada pela Global OTEC com previsão para ser instalada em São Tomé e Príncipe em 2025.

Este projeto consiste em um exemplo pioneiro onde as importações de diesel podem ser substituídas por energia limpa do oceano.

O princípio de operação da tecnologia OTEC envolve um sistema flutuante que usa a água quente da superfície do mar para evaporar um líquido de baixo ponto de ebulição. Este vapor quente produzido aciona uma turbina que produz energia elétrica.

A água fria da área mais profunda do oceano é então usada para resfriar o vapor e condensá-lo novamente em um líquido, para que o ciclo possa se repetir durante todo o ano, produzindo eletricidade sem emissão de CO2.

O processo de aprovação em princípio do Lloyd’s Register fornece aos desenvolvedores a confiança inicial de que sua tecnologia é capaz de ser avaliada em relação aos códigos e padrões existentes. A concessão da aprovação à Global OTEC é um reconhecimento de que a plataforma atende aos requisitos necessários para fornecer uma base estrutural para a implementação da tecnologia OTEC.

“Partindo do certificado de aprovação emitido pelo inspetor de garantia marítima ABL Group, temos agora uma validação adicional de nossa abordagem tecnicamente sólida e razoável para comercializar a tecnologia OTEC.

Os desafios que paralisaram no passado as implantações OTEC não são intransponíveis. Seguir boas práticas de engenharia, fiscalizadas por órgãos reguladores, proporciona muito conforto aos nossos clientes e investidores”, destaca o fundador e CEO da Global OTEC, Dan Grech.

Jenny Wilson, gerente da Equipa de Disciplina de Engenharia do Lloyd’s Register, afirma que o grupo “tem o prazer de conceder uma aprovação em princípio à Global OTEC para apoiar sua plataforma OTEC, Dominique”. “Este projeto enquadra-se perfeitamente nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU do sistema IECRE que o Lloyd’s Register como Organismo de Certificação de Energias Renováveis (RECB) para a Energia Marinha apoia integralmente.

A plataforma da Global OTEC oferecerá uma alternativa verde à energia de combustível fóssil com zero emissões de carbono e será uma fonte vital de eletricidade renovável para os países em desenvolvimento”, ressalta.

Certificado de Aprovação

Em abril de 2023, a Global OTEC já havia obtido seu primeiro Certificado de Aprovação para a metodologia de instalação de um Cold-Water Riser, para a plataforma offshore OTEC. Esta foi uma etapa crucial no processo de design, usando padrões já testados e aplicados à indústria de Petróleo e Gás para implementação de OTEC.

O certificado foi emitido pela empresa de Serviços de Inspecção para Garantia Marítima ABL Group e está em vigor desde o dia 4 de abril. Essa aprovação foi particularmente importante devido aos desafios técnicos enfrentados pelas instalações da OTEC no passado e ao longo histórico de implementações malsucedidas.

Sobre a Global OTEC

A Global OTEC é uma empresa privada com sede no Reino Unido criada para acelerar a comercialização de plataformas flutuantes OTEC como fonte de energia limpa, de carga básica e zero carbono, que alcancem o máximo impacto na capacitação de Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), Países Menos Em Desenvolvimento (LDCs) e Nações Costeiras com segurança energética, ajudando o planeta a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, eventualmente, eliminar a dependência total de combustíveis fósseis.

Sobre o Lloyd’s Register

Lloyd’s Register é um grupo global de serviços profissionais especializado em engenharia e tecnologia naval. Foi criado há mais de 260 anos como a primeira sociedade de classificação marítima do mundo, para melhorar e estabelecer padrões para a segurança dos navios.

Hoje é um fornecedor líder de serviços de classificação e conformidade para as indústrias naval e offshore, ajudando clientes a projetar, construir e operar seus ativos em níveis aceitáveis de segurança e conformidade ambiental.

Também fornece consultoria, suporte e soluções sobre desempenho e otimização de frotas, otimização de viagens, aprimorando a capacidade digital dos clientes. Mais de 20.000 embarcações utilizam suas soluções digitais. Na corrida para emissões zero, sua pesquisa, conhecimento técnico e inovações do setor estão apoiando uma transição segura e sustentável para a energia marítima.

O Lloyd’s Register Group é de propriedade integral da Lloyd’s Register Foundation, uma instituição de caridade global política e financeiramente independente que promove segurança e educação.

Fonte – Global OTEC