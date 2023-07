Governo vai emitir obrigações do tesouro para pagar dívida com os empresários

A garantia foi dada aos operadores económicos pelo ministro das Finanças e Economia Azul, Genésio da Mata.

Os operadores económicos de São Tomé e Príncipe manifestaram-se desiludidos com os sucessivos governos. Foi numa reunião na quinta-feira entre o ministro das finanças e os operadores económicos do país.

Realizaram obras e prestaram serviços ao Estado, mas não foram pagos. A maioria dos operadores económicos estão falidos e disseram ao ministro das finanças que é o próprio Estado que os está a matar.

«O governo está ciente das dificuldades que eles enfrentam tendo em conta o avolumar da dívida que o Estado tem para com as empresas», afirmou o Ministro das Finanças.

Segundo Genésio da Mata o governo está a elaborar um plano para amortizar as dívidas.

«Particularmente com cada operador económico credor do Estado poder apurar e certificar o montante em dívida e formular um plano de amortização, conforme cada situação», frisou.

Para deixar de ser considerado pelos operadores económicos como caloteiro, o governo decidiu vender as obrigações do tesouro do Estado, para pagar as dívidas e financiar o relançamento da economia.

«Esse recurso advirá da emissão das obrigações do tesouro para injectar na economia para que possa haver uma certa dinamização das actividades», pontou o ministro das finanças.

O governo acredita que o refinanciamento dos operadores económicos vai ter impacto na dinamização da actividade económica.

«Pois a partir dos recursos recebidos as empresas poderão pagar os impostos que devem ao estado, retomar as suas actividades e criar mais empregos», concluiu Genésio da Mata.

Governo anuncia estímulo financeiro para reanimar o setor privado nacional.

Abel Veiga