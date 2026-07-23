Governo garante reservas de combustível e atribui corrida às bombas a “especulação” após eleições

O Governo assegura que São Tomé e Príncipe dispõe de combustível suficiente para garantir o abastecimento nacional e rejeita qualquer cenário de escassez no país.

O esclarecimento foi feito esta terça-feira pelo Ministro de Estado das Finanças e Economia, Gareth Guadalupe, durante uma conferência de imprensa realizada no seu gabinete, onde atribuiu a recente corrida aos postos de abastecimento à circulação de informações especulativas que provocaram uma procura anormal junto das bombas.

Gareth Guadalupe explicou que a decisão de prestar esclarecimentos surge no âmbito do dever do Governo de informar a população sempre que exista uma situação susceptível de afectar a estabilidade social.

“Acabámos de sair de umas eleições que decorreram com muito civismo e gostaríamos que o país continuasse a ter essa mesma paz social”, afirmou o governante, defendendo a necessidade de preservar o ambiente de tranquilidade vivido após o processo eleitoral.

Segundo o ministro, não existe qualquer crise de combustível no país. Gareth Guadalupe recordou que, numa intervenção anterior sobre a matéria, já tinha garantido que São Tomé e Príncipe possuía reservas suficientes até setembro.

De acordo com a explicação apresentada, o aumento da procura terá sido provocado por informações sobre uma eventual escassez, levando muitos consumidores a deslocarem-se simultaneamente aos postos de abastecimento.

“Essa especulação fez com que houvesse muita corrida às bombas”, afirmou o ministro, acrescentando que alguns postos, sobretudo duas ou três bombas na cidade de São Tomé, registaram rupturas temporárias de stock por não estarem preparados para uma procura acima do normal.

Durante a conferência de imprensa, Gareth Guadalupe apresentou números sobre as reservas existentes no país. Segundo o ministro, São Tomé e Príncipe dispõe atualmente de cerca de 1 milhão e 800 mil litros de combustível em stock, principalmente gasolina, produto que registou maior procura nos últimos dias.

O ministro explicou que, tendo em conta um consumo médio diário de cerca de 30 mil litros, as reservas existentes permitem assegurar combustível para aproximadamente 60 dias.

Num cenário de maior consumo, estimado em 40 mil litros por dia, o stock disponível garantiria abastecimento durante cerca de 45 dias, equivalente a um mês e meio.

Com base nesses dados, Gareth Guadalupe considerou que não existem razões para uma corrida aos postos de abastecimento e apelou à população para manter a calma.

Além das reservas existentes, o ministro revelou que o Governo já está a trabalhar na importação de um novo carregamento de combustível, que deverá reforçar o stock disponível no país.

Gareth Guadalupe informou ainda que os postos que registaram falta temporária de combustível estão a ser reabastecidos, agradecendo à população que contribuiu para descongestionar as bombas.

Gareth Guadalupe voltou a apelar ao fim daquilo que classificou como especulações, defendendo que o país deve continuar a preservar o clima de estabilidade e paz social alcançado depois das eleições presidenciais.

Waley Quaresma