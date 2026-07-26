Agência Sírius do BGFI Bank chega a Caué para transformar a relação da comunidade com a banca

Nova infraestrutura bancária inaugurada em Agripalma representa, segundo o Governo e o banco, um passo importante para a inclusão financeira, redução das desigualdades territoriais e dinamização da economia local.

Durante muitos anos, para ter acesso a serviços bancários, os moradores do distrito de Caué eram obrigados a enfrentar longas deslocações até à cidade capital, com custos adicionais de transporte, alimentação e tempo. Esta realidade começou a mudar a partir desta sexta-feira, com a inauguração da Agência Sírius do BGFI Bank, instalada nas dependências da Agripalma, em Ribeira Peixe.

A nova infraestrutura financeira foi inaugurada pelo Primeiro-Ministro, Américo Ramos, num acto que reuniu representantes do Governo e da Supervisão Bancária, responsáveis do BGFI Bank, direcção da Agripalma, trabalhadores e membros da comunidade local.

Mais do que uma nova agência bancária, a instalação da Agência Sírius representa uma tentativa de aproximar os serviços financeiros de uma população que durante décadas esteve distante das estruturas bancárias. O distrito de Caué, com cerca de 7 mil habitantes, passa assim a contar, pela primeira vez, com uma agência bancária física no seu território.

A Diretora-Geral do BGFI Bank, Josephine Makanga, realçou o significado simbólico do nome atribuído à nova agência, quando referia que o nome Sírius é o nome da estrela mais brilhante do céu noturno, uma designação que representa a intenção do banco de ser “um farol”, uma referência e um parceiro estratégico no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

Para a Josephine Makanga a abertura desta unidade bancária em Agripalma traduz o compromisso da instituição em dinamizar a economia rural, promover a inclusão financeira e modernizar o acesso aos serviços bancários.

“Esta parceria estratégica entre o sector privado e o tecido produtivo alinha-se plenamente com o grande desígnio económico do nosso país”, apontou Josephine Makanga.

Num distrito historicamente marcado pela distância dos grandes centros urbanos, a chegada de uma infraestrutura bancária representa, para muitos habitantes, mais do que um serviço financeiro, que representa uma nova oportunidade de participação no desenvolvimento económico local.

“A Agência Sírius representa uma verdadeira revolução de proximidade, e põe o fim as longas e dispendiosas deslocações dos trabalhadores da empresa Agripalma até a capital”, disse Josephine Makanga quando assegurava que o BGFI BANK levou o seu serviço e a sua experiência internacional até o distrito de Caué.

A directora-geral do BGFI Bank acrescentou que a agência estará igualmente ao serviço de todo o ecossistema económico de Ribeira Peixe, incluindo pequenos comerciantes, artesãos, transportadores e pequenos empresários, criando melhores condições para o desenvolvimento de iniciativas económicas locais e contribuindo para a criação de emprego.

“É uma verdadeira revolução de proximidade”, afirmou Josephine Makanga, sublinhando que o BGFI Bank pretende colocar a sua experiência e segurança bancária ao serviço dos trabalhadores e das comunidades locais.

O Primeiro-Ministro Américo Ramos considerou a inauguração da Agência Sirius como uma demonstração do compromisso do BGFI Bank com São Tomé e Príncipe e com a população são-tomense.

“A chegada desta infraestrutura financeira ao distrito de Caué permitirá aproximar os serviços bancários das populações, facilitando operações financeiras, incentivando a poupança e promovendo investimentos”, declarou o Chefe do Governo.

Segundo Américo Ramos, iniciativas desta natureza devem ser multiplicadas no país, por contribuírem para aumentar a literacia financeira e estimular uma maior utilização dos mecanismos formais de intermediação financeira.

“A população deve compreender a importância dos serviços bancários para melhorar a gestão das suas economias e apoiar o desenvolvimento das suas atividades”, apontou Américo Ramos, quando reconhecia igualmente o papel da Agripalma no desenvolvimento económico de Caué, ressaltando a importância da empresa enquanto grande empregadora da região e manifestando a expectativa de que a nova agência possa beneficiar não apenas os trabalhadores, mas toda a população do distrito.

Durante anos, muitos trabalhadores tinham de deslocar-se à cidade capital para levantar salários, movimentar contas ou resolver assuntos bancários, enfrentando despesas e dificuldades associadas à distância.

Para os trabalhadores da Agripalma, a nova agência representa uma mudança significativa no quotidiano.

Fátima Tavares recordou que, antes da existência de uma agência bancária no distrito, os trabalhadores eram obrigados a deslocar-se até à cidade para ter acesso ao dinheiro depositado nas suas contas.

Segundo explicou, mesmo depois da criação das contas bancárias, os custos de transporte representavam um peso significativo no orçamento das famílias.

“Pagávamos transporte para ir buscar a quantia que tínhamos”, explicou Fátima Tavares, acrescentando que a deslocação implicava também despesas com alimentação.

Com a nova agência, considera que a comunidade passa a beneficiar de maior comodidade e economia.

“Agora com a nossa agência aqui torna-se mais fácil, porque já economizamos muito”, afirmou.

A moradora salientou ainda a questão da segurança financeira, defendendo que guardar dinheiro no banco é uma opção mais segura do que manter valores em casa.

“Em casa corremos o risco de pessoas assaltarem”, disse.

Também António Fernandes Pereira, conhecido por Armindo Burgo, evidenciou as dificuldades enfrentadas anteriormente pelos moradores que precisavam deslocar-se regularmente à cidade.

Segundo contou, muitas vezes era necessário sair de madrugada para conseguir tratar dos assuntos bancários, uma situação que implicava gastos e grandes sacrifícios.

Com a abertura da Agência Sirius, considera que a comunidade passa a ter melhores condições para gerir as suas economias.

“Fiquei muito satisfeito com esta agência. É uma grande conquista para todos nós”, atestou.

A inauguração da Agência Sirius do BGFI Bank marca uma nova etapa na aproximação dos serviços financeiros às comunidades do sul da ilha de São Tomé.

Waley Quaresma