BGFI Bank é o primeiro banco do país certificado pela ISO 9001:2015

O BGFI Bank São Tomé tornou-se o primeiro banco do país a obter a certificação internacional ISO 9001:2015, um marco histórico para o sistema financeiro nacional que reconhece a conformidade do seu sistema de gestão da qualidade com os mais elevados padrões internacionais.

A certificação foi entregue este sábado, durante a cerimónia comemorativa dos 55 anos do Grupo BGFI Bank, realizada na Aliança Francesa, na presença de membros do Governo, Presidente do Concelho Administrativo e Director-geral do Grupo BGFI BANK, Henri Claude Oyima. representantes do Banco Central, do corpo diplomático, dirigentes de instituições públicas e privadas, parceiros e clientes.

A certificação ISO 9001:2015 é uma das normas internacionais mais reconhecidas em matéria de sistemas de gestão da qualidade e demonstra a capacidade de uma organização para prestar serviços de forma consistente, promover a melhoria contínua e aumentar a satisfação dos clientes.

Com esta conquista, o BGFI Bank São Tomé torna-se a primeira instituição bancária do país a alcançar este reconhecimento internacional, reforçando a sua posição como referência no setor financeiro nacional e consolidando a confiança dos clientes, parceiros e investidores.

A Chefe da Auditora-Chefe da Bureau Veritas, Christelle Mafogand, destacou que a obtenção da certificação resulta de um rigoroso processo de auditoria independente, durante o qual foram avaliados a conformidade dos processos internos, a gestão de riscos, os mecanismos de governação e a capacidade da instituição em responder, de forma consistente, às expectativas dos clientes e das partes interessadas.

“Esta conquista reforça a confiança de clientes, parceiros e investidores, ao mesmo tempo que contribui para elevar a credibilidade e a reputação do setor bancário de São Tomé e Príncipe no contexto regional e internacional”, sublinhou.

Segundo a Christelle Mafogand, o reconhecimento demonstra que o BGFI Bank São Tomé cumpre as melhores práticas internacionais em matéria de gestão da qualidade, constituindo igualmente um sinal de confiança para clientes, investidores e parceiros.

“O forte compromisso da direção do banco com a qualidade, a liderança demonstrada na condução da instituição, o profundo conhecimento do mercado são-tomense e o elevado nível de envolvimento dos colaboradores na prossecução dos objetivos estratégicos da organização”, assegurou.

A Bureau Veritas, uma das mais conceituadas entidades internacionais de certificação e auditoria. E durante o processo de auditoria, as equipas da Bureau Veritas procederam a uma avaliação aprofundada dos mecanismos de funcionamento do banco, analisando a conformidade dos processos internos, a gestão dos riscos, os instrumentos de governação e a capacidade da organização para responder, de forma permanente, às expectativas dos clientes e das restantes partes interessadas.

Para a Diretora-Geral do BGFI Bank São Tomé, Josephine Makanga, a certificação representa muito mais do que uma distinção técnica.

“O reconhecimento internacional não deve ser encarado apenas como uma distinção técnica, mas como a demonstração do compromisso permanente do banco com a excelência, a transparência e a melhoria contínua dos seus serviços”, afirmou.

A Diretora-Geral acrescentou que a certificação reforça igualmente a credibilidade do banco perante parceiros nacionais e internacionais, consolidando o posicionamento do BGFI Bank como uma instituição moderna, transparente e alinhada com os mais elevados padrões internacionais de gestão.

“Manter a certificação exige um compromisso diário com a melhoria contínua, o cumprimento rigoroso dos procedimentos e a permanente procura da excelência em todos os serviços prestados”, explicou a directora-geral do BGFI Bank.

Por sua vez, o Presidente do Conselho de Administração do BGFI Bank em STP, Rhinesse Katsou, garantiu que a certificação representa mais um passo na estratégia de crescimento sustentável do Grupo, que celebra este ano 55 anos de existência.

“A ambição do Grupo permanece inalterada; continuar a criar valor sustentável para os países onde opera, para os seus clientes, parceiros e colaboradores, promovendo uma banca cada vez mais moderna, eficiente e próxima das necessidades das comunidades”, reiterou Rhinesse.

Rhinesse Katsou aproveitou igualmente a ocasião para homenagear os colaboradores do Grupo, considerando que o profissionalismo, a dedicação e o espírito de responsabilidade das equipas constituem a base do sucesso alcançado ao longo das últimas décadas.

“Investir nas pessoas é um dos pilares fundamentais para assegurar a sustentabilidade, a inovação e a competitividade do Grupo nos mercados onde opera, menciounou, renovando que a celebração dos 55 anos do Grupo BGFI Bank não representa apenas uma homenagem ao percurso já realizado, mas constitui igualmente uma reafirmação da confiança no futuro e da determinação em continuar a crescer com responsabilidade, inovação e elevados padrões de qualidade.

Rhinesse Katsou insistiu que o profissionalismo, a competência, a dedicação e o elevado sentido de responsabilidade das equipas constituem o verdadeiro motor do desempenho do Grupo, razão pela qual o banco decidiu reforçar a valorização do seu capital humano.

Nesse âmbito, anunciou que os colaboradores passarão igualmente a ser acionistas da BGFI Holding Corporation, uma medida que, segundo explicou, traduz a confiança do Grupo nos seus recursos humanos e reforça uma cultura empresarial assente na partilha da criação de valor e no envolvimento direto dos trabalhadores no futuro da instituição.

O BGFI Bank está presente em São Tomé e Príncipe há mais de 14 anos, período durante o qual tem acompanhado empresas, instituições e projetos estruturantes, contribuindo para o desenvolvimento da economia nacional.

Waley Quaresma