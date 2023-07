“Empresários são-tomenses estão falidos”

Garantia dada por Jorge Correia Presidente da Câmara do Comércio.

Na cerimónia que marcou a criação do Comité Consultivo para Assuntos Económicos e Empresariais, o presidente da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, fez uma radiografia “negra” da atual conjuntura sócio económica do país e concluiu que a classe empresarial santomense está descapitalizada.

Jorge Correia fala em «pouco ou nenhum incentivo para o sector privado, dificuldade acrescida de financiamento e a preços inaceitáveis, excesso de burocracia numa administração pública desajustada, aumento da informalidade, fenómeno crescente da onda de furtos, indisciplina e insegurança, quebra de confiança da parte dos investidores, queda do poder de compra da população, degradação e inexistência de infraestruturas de apoio ao sector privado bem como ausência de uma diplomacia económica robusta».

O presidente do órgão representativo do setor privado nacional aponta também algumas legislações desenquadradas com as realidades atuais, desde logo «código de trabalho, código de benefício fiscal, lei que regula as atividades comerciais, pauta aduaneira, código comercial e código das sociedades comerciais».

Segundo Jorge Correia, o desemprego, a inflação, os preços dos produtos de primeira necessidade, principalmente os importados, não param de subir. A população, destacou, está cada vez mais pobre, o poder de compra vem baixando e com ele, o consumo.

José Bouças