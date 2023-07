FAO lança projecto “STP 100% BIO”

O governo santomense através da iniciativa da Organização das nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) lançou no país o projeto de apoio à implementação da Iniciativa Mão na Mão em S. Tomé e Príncipe, denominado “STP 100% Bio”.

O projeto tem como objetivo, promover uma transição acelerada para sistemas de produção agroecológicos e orgânicos no país, utilizando uma abordagem territorial.

Visa ainda, acelerar a transformação estrutural da agricultura e do desenvolvimento rural sustentável a fim de erradicar a pobreza, bem como a fome e a subnutrição em todas as suas formas, contribuindo assim para a realização dos outros objetivos de desenvolvimento sustentável.

Consciente do potencial agrícola e dos desafios que apresenta para a recuperação da economia nacional, o governo incluiu três áreas prioritárias no seu plano nacional de investimento para a agricultura, nomeadamente, a gestão sustentável dos recursos naturais, melhoria da produção e desenvolvimento de cadeias de valor na produção agrícola, pecuária, silvicultura e pescas, bem como a melhoria da resiliência da população.

No lançamento do projeto Argentino Pires dos Santos, assistente ao representante da FAO em S. Tomé e Príncipe destacou experiências positivas do arquipélago na de produção biológica que vão concorrer para o sucesso de STP 100% Bio.

«Há uma percentagem relativamente alta de produção bio, aliás, por questões próprias de dificuldades na importação sobretudo de biofármacos ou de produtos para defesa da produção, grande parte dos produtos, nos últimos tempos, é produzido sem recurso a fitofármacos. Por isso, em muitos casos dizemos que já produzimos de forma biológica».

No entanto, se já existem várias cooperativas direcionadas à produção biológica para exportação, o grande desafio se coloca na produção hortícola, onde uma atenção particular deve ser reservada na implementação do STP 100% Bio.

O projeto concebido para dois anos é financiado pela FAO e tem como grupo alvo todos os produtores nacionais.

José Bouças