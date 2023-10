Cinturão e Rota da China – STP interveio no painel sobre a “Economia Digital como nova fonte de crescimento”

Genésio da Mata, ministro do plano, finanças e economia azul representou São Tomé e Príncipe no maior evento de cooperação económica e comercial da China, o Fórum Cinturão e Rota.

Considerado como o mais importante instrumento da política externa da China, mais de 150 países marcaram presença no evento que decorreu nos dias 17 e 18 de outubro. O III Fórum evoluiu em 3 temas nomeadamente a conectividade numa economia mundial aberta, rota da seda verde para a harmonia com a natureza, e a economia digital como nova fonte de crescimento.

São Tomé e Príncipe que participou no painel sobre a economia digital defendeu a aceleração da construção da Rota da Seda Digital. Segundo o comunicado final do fórum os mais de 150 países participantes recomendaram « o avanço da integração profunda entre as tecnologias digitais e a economia real e a promoção do desenvolvimento sólido, ordenado e seguro da inteligência artificial».

No comunicado final é dito também que « a China lançou a iniciativa para a governação global da Inteligência Artificial».

A economia azul animou outro painel de debate e de negociações. 458 acordos foram assinados entre os diversos países e instituições presentes. A República Popular da China anunciou a oferta de 100 mil oportunidades de formação até o ano 2030, sobre o desenvolvimento ecológico para os países parceiros do Cinturão e Rota.

Uma conferência dedicada ao sector privado e aos investimentos produziu vários acordos. «Foram celebrados contratos comerciais no valor de 97,2 mil milhões de dólares norte americanos, que contribuem para criação de mais empregos e o crescimento dos vários países que integram a faixa e rota», relata a nota final do III Fórum Cinturão e Rota.

Ainda no capítulo dos resultados a China enquanto promotora da iniciativa “Uma Faixa – Uma Rota”, decidiu estabelecer zonas piloto para cooperação em comércio electrónico da Rota da Seda. Serão assinados acordos de comércio livre e tratados de protecção de investimentos com mais países, e prometeu remover as restrições no acesso de investimentos estrangeiros para o sector manufatureiro.

«A expectativa é de que os fluxos globais do comércio de mercadorias e de serviço da China ultrapassarão 32 trilhões de dólares nos próximos 5 anos, 2024 à 2028», precisa o comunicado final.

A promoção da economia verde, é outra prioridade em que a China prometeu aos 150 países membros da Rota da Seda, mais diálogo e intercâmbio para a promoção da indústria solar e e a criação de uma rede de especialistas focada no desenvolvimento verde e de baixo carbono.

A cooperação no quadro do Cinturão e Rota dá atenção especial a “Administração Limpa”, ou seja Transparência na Gestão dos Recursos. A República Popular da China, defende um sistema de avaliação da transparência nos investimentos e nas empresas envolvidas no Cinturão e Rota. Uma política de dissuasão da corrupção financeira.

Abel Veiga