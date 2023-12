O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe,

implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), organiza, na próxima 5.ª feira, dia

7 de dezembro, às 9 horas, no Centro Multiusos de São João de Angolares, o evento “A Fileira

do Coco em São Tomé e Príncipe – Desafios e Potencialidades”, no qual se fará a restituição do

intercâmbio internacional ao Gana.

Este intercâmbio teve como objetivo apoiar os produtores e a cooperativa no desenvolvimento sustentável da fileira, através do contacto com outros atores mais experientes ligados à cadeia de valor do coco. Desta forma, promoveu-se a construção de conhecimento, através da troca de experiências e boas práticas entre produtores e técnicos desta fileira de ambos os países.

Este encontro vai reunir vários atores, desde o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural

e Pesca (a confirmar), o Presidente da Câmara Distrital de Caué, representantes das associações

de produtores de coco, entre outros, que terão oportunidade de expressar os seus contributos,

destacando os desafios e as potencialidades desta fileira em São Tomé e Príncipe.

A INTERVENÇÃO DO PAFAE NA FILEIRA DO COCO

Um dos eixos de atuação do PAFAE é o apoio ao desenvolvimento de novas fileiras de

exportação, nas quais se insere a cultura do coco, particularmente na zona sul do país,

nomeadamente ao nível de:

Plantação de coqueirais, com aposta na introdução de outras culturas, nomeadamente,

culturas alimentares, diversificando a fonte de rendimentos dos produtores;

prevista, até ao final do projeto, a entrega de 15.000 plantas.

associações de produtores de coco;

Dona Augusta, Malanza, Porto Alegre e Micondó e, mais recentemente, em julho deste

ano, da primeira cooperativa de produtores de coco de São Tomé e Príncipe “Condja

Damungu”, um marco histórico e pioneiro no país

Construção/reabilitação de sedes das associações para organização da produção e

realização de reuniões;