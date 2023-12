São Tomé e Príncipe lidera a lista de 5 países africanos menos endividados com o FMI

No TOP 5 dos países menos endividados, o FMI destaca São Tomé e Príncipe. Segundo o relatório do FMI e que o Téla Nón teve acesso, São Tomé e Príncipe tem uma dívida de 24.816.432 de dólares. Dívida considera pelo FMI como a mais moderada no continente africano.

Segue-se o Djibuti com uma dívida de 31.800.000 de dólares. O Lesoto regista 31.995,00 de dólares em dívida com o FMI, a Guiné-Bissau com 41.073.400 de dólares, e Cabo Verde fecha a lista com 50.720.000 de dólares.

Top5 des pays africains les moins dépendants du FMI ( à la date du 08 décembre 2023)

Rang pays montant de la dette 1 Sao Tome & Principe 24.816.432 2 Djibouti 31.800.000 3 Lesotho 31.995.000 4 Guinea-Bissau 41.073.400 5 Cap vert 50.720.000

Source: FMI

A lista divulgada pelo FMI foi actualizada no dia 8 de dezembro. O Fundo Monetário Internacional, alerta que «a dependência da dívida nunca foi tão forte à escala global, uma vez que os países enfrentam uma série de choques, muitas vezes exigindo apoio substancial».

Por outro lado, o primeiro-ministro Patrice Trovoada que regressou ao país na noite de quarta-feira reconheceu que ainda não há acordo com o FMI para a assinatura do acordo de facilidade de crédito. Um acordo fundamental para garantir o financiamento do orçamento geral do Estado do ano 2024.

À semelhança do ano económico de 2023, o Chefe do Governo garantiu que nesta semana vai submeter ao parlamento o projecto do orçamento geral do Estado.

«Vamos avançar com o orçamento com ou sem acordo com o FMI, como aconteceu neste ano», garantiu Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro não tem dúvidas de que sem o acordo de facilidade de crédito alargado com o FMI, os parceiros e credores internacionais ficarão retraídos, em termos de desbloqueamento de financiamentos para o Orçamento Geral do Estado. No entanto, considera que mesmo assim o país vai avançar.

Patrice Trovoada tinha prometido que 2024 vai ser o ano de retoma do crescimento económico, mas o impasse nas negociações com o FMI que já dura 1 ano, pode comprometer a promessa.

O Chefe do Governo confirmou que o tal GAP externo anunciado pelo Ministro das Finanças é o principal obstáculo. GAP que segundo Patrice Trovoada se expressa na falta de dinheiro(divisas) por parte do Governo sobretudo para garantir a aquisição dos combustíveis.

Abel Veiga

.