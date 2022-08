Reservas internacionais líquidas diluíram

«A conjuntura internacional nunca esteve tão desfavorável e tão adversa aos propósitos da economia nacional, como se tem mostrado nos últimos 3 anos», declaração do Governador do Banco Central Américo Barros.

Foi na cerimónia de celebração dos 30 anos da fundação do Banco Central de São Tomé e Príncipe, na última sexta-feira, que Américo Barros revelou a dimensão real da crise económica e financeira que o país vive.

As reservas internacionais líquidas, que são um dos principais indicadores macroeconómicos diluíram. Segundo as orientações do FMI, o país deve manter reservas externas capazes de assegurar no mínimo 3 meses de importação.

«Relativamente as reservas externas voltaram a situar as dificuldades de entrada de recursos financeiros em moeda estrangeira, após a posição favorável registada em 2020, o que tem provocada pressão sobre as reservas internacionais líquidas, cujo número mantém-se muito preocupante», revelou o Governador do Banco central.

O Téla Nón apurou que o número muito preocupante das reservas externas revelado por Américo Barros, é incapaz de garantir 1 mês de importação. O governador do Banco Central explicou as causas da diluição das reservas externas, e do aprofundamento da crise económica e financeira.

Américo Barros – Governador do Banco Central

«O impacto negativo da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia na economia nacional incide com maior acuidade na instabilidade dos preços, na fraca entrada dos recursos financeiros externos, na redução dos níveis das reservas internacionais líquidas, e no aumento da inflação», sublinhou Américo Barros.

Com a economia e as finanças a baterem no fundo, São Tomé e Príncipe, vive um período eleitoral, onde tradicionalmente o trabalho e a produção reduzem drasticamente.

«Estima-se que o crescimento económico volte a abrandar, e a situar-se em 1,4% em 2022. O risco de uma inflação alta de 2 dígitos é uma realidade inevitável no presente exercício económico», pontuou o Governador do Banco Central.

Apesar do momento difícil, o Banco Central destacou a estabilidade da moeda nacional, a dobra. Uma estabilidade que tem sido real, graças ao acordo de cooperação económica e paridade fixa da dobra ao euro, assinado no ano 2009 com Portugal.

O Presidente da República Carlos Vila Nova, marcou presença nas celebrações do trigésimo aniversário de criação do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

O Chefe de Estado manifestou-se contente com o novo edifício do Banco Central. Inicialmente com um orçamento de 6 milhões de euros, o edifício acabou por custar aos cofres do Estado um total de 17 milhões de euros.

«O edifício onde hoje(26 de Agosto) nos encontramos e que tive a oportunidade de visitar, é exemplo de que é possível construir-se pontes entre governos…e transmitir legados», afirmou Carlos Vila Nova.

Crise económica e financeira agudiza-se em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga