Vai ser criada em STP uma rede de áreas marinhas protegidas

Em São Tomé e Príncipe vai ser criada uma rede de áreas marinhas protegidas. Nesta altura está em marcha um processo de consulta pública sobre o enquadramento do decreto lei para a formalização das áreas marinhas protegidas do arquipélago.

Trata-se de um trabalho de recolha de dados científicos de mais de cinco anos e de consultas que vai contribuir para a conservação do habitat marinho de S. Tomé e Príncipe.

«As áreas marinhas protegidas que vão ser criadas em S.Tomé e Príncipe são áreas que foram selecionadas, delimitadas em conjunto com as entidades governamentais, com as comunidades dos pescadores e palaiês e também de outros parceiros como ONGs de conservação, o sector do turismo» – disse Luísa Madruga, coordenadora do projeto.

As áreas marinhas protegidas serão de muita relevância para o arquipélago. «S.Tomé e Príncipe tem habitats marinhos diversificados e importantes e espera-se que com as áreas marinhas protegidas possamos recuperar esses habitats e, consequentemente, as espécies que deles dependem e obviamente estão incluídas espécies de peixes comerciais» – sublinhou Luísa Madruga.

José Bouças