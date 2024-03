Novas técnicas agrícolas de qualidade contribuem para segurança alimentar da China

Fonte: CMG / Parceria com o Téla Nón

Ao inspecionar a província de Hunan, centro da China, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, afirmou que é preciso manter a promoção mútua entre desenvolvimento de alta qualidade e segurança de alto nível, com o objetivo de garantir a segurança alimentar do país.

Os repórteres da CMG visitaram o Centro de Pesquisa de arroz híbrido de Hunan, o líder mundial no desenvolvimento desse cereal.

Graças a exploração bem-sucedida de especialistas, a China conseguiu alimentar 22% da população mundial com apenas 7% de terra arável no planeta.

Atualmente, a produção média chinesa de grãos se aproxima a 500 kg per capita, superando muito a linha de segurança alimentar internacionalmente reconhecida, de 400 kg per capita.

Ao garantir a segurança alimentar nacional, a China também ofereceu a “solução chinesa” para manter a segurança alimentar global através do arroz híbrido.