Tarifa de energia em vigor não corresponde a realidade- Estado subvenciona em mais de 70%

A tarifa de energia que a população paga hoje, não corresponde à realidade. A constatação é do estudo sobre as tarifas de electricidade feito pela Autoridade Geral de Regulação, AGER.

Com apoio do Banco Mundial, e no quadro do projecto de recuperação do sector da energia, o estudo reflecte que a tarifa de electricidade está desactualizada e propõe que a actualização aconteça paulatinamente até 2028.

Desde o ano 2007 que a empresa pública de eletricidade não faz a actualização das tarifas de energia.

Atualmente a população paga 3 dobras e 4 cêntimos, por cada quilowatt de energia que consome. Cerca de 12 cêntimos de euro. O estudo realizado pela Autoridade Geral de Regulação constatou que hoje, o custo médio de consumo de eletricidade deveria ser de 11 dobras e 4 cêntimos. Dados que indicam que o Estado subvenciona o custo de energia no valor superior a 70 por cento.

Sesneich Fernandes, Presidente do Conselho de Administração da AGER, avisou, no entanto, que «Não podemos partir para uma actualização tarifária de forma brusca. Primeiro porque tem a questão da eficiência que tem de ser vista. Temos de dar serviço de qualidade para fazer com que os consumidores, honrem os compromissos».

Uma situação complicada, quando o estudo revela que a tarifa de eletricidade desatualizada de 3 dobras e 4 cêntimos por quilowatts, já por si só insuportável para a população.

«De acordo as condições financeiras do país todos sabemos que a taxa actual torna-se pesada para os consumidores», confirmou a Presidente da AGER.

No entanto, Sesneich Fernandes, reconheceu que «para poder prestar melhor serviço a população, a EMAE tem de ter alguma rentabilidade. As tarifas não reflectem todo o investimento que a EMAE tem feito para garantir o fornecimento a população», precisou.

Um dilema. Com tarifas desatualizadas, as receitas da empresa estatal de eletricidade, a EMAE, são assim, muito baixas em relação as despesas de manutenção e de funcionamento. A energia em São Tomé e Príncipe é produzida por centrais térmicas. De 2007 para 2024 o preço do gasóleo registou um grande aumento.

«O que deve-se aplicar ou não neste momento vai depender do governo. O estudo vai ser validado pelo governo. A aplicação ou não vai estar a ponderação do governo», defendeu a Presidente da AGER.

A gestão técnica e financeira eficiente da EMAE tem sido o mais grave problema de São Tomé e Príncipe nos últimos 50 anos. Por causa da aquisição do gasóleo para fornecer energia eléctrica, o país acumulou uma dívida insustentável com a fornecedora angolana, a Sonangol.

Por causa do mesmo gasóleo para energia, segundo o governo, as reservas externas ficaram no vermelho. Por causa da falta das reservas externas ou do GAP-Externo, o governo não consegue acordo com o FMI para ter facilidade de crédito alargado, e assim garantir financiamentos para o investimento público(construção ou reabilitação de estradas etc).

Abel Veiga