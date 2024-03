Ilha do Príncipe vive uma das piores crises de energia elétrica

Se em S. Tomé a estabilidade energética é uma realidade, na ilha do Príncipe vive-se uma das maiores crises de energia dos últimos tempos. Os apagões são cada vez mais frequentes. Dos três grupos de geradores instalados na central térmica regional, apenas dois estão a funcionar e a meio gás.

«Temos vivido dias difíceis tendo em conta a situação crítica dos nossos geradores. Neste momento temos três grupos de geradores e somente dois estão a fornecer energia com muita deficiência, devido a carência de manutenções profundas que é da responsabilidade da empresa CEIM que, através de um contrato com a EMAE, vem fazendo as manutenções dos geradores no Príncipe» – disse Flascoter Oliveira, delegado da empresa EMAE no Príncipe.

A falta de recursos financeiros está na origem da falha na manutenção preventiva dos grupos de geradores.

«São as condições financeiras que o país atravessa, por isso não conseguimos fazer regularmente essas manutenções e em consequência temos esses problemas» – Sublinhou o delegado da EMAE no Príncipe.

A empresa CEIM garante que tudo está a ser feito para ultrapassar a crise e as peças sobressalentes que os grupos de geradores precisam para o pleno funcionamento, só estarão no país em finais de Abril.

«Com essas peças à caminho vamos estar minimamente resolvido com a questão das falhas energéticas que temos cá no Príncipe» – assegurou Ibraim Reis, técnico de manutenção da empresa CEIM.

A crise energética na ilha do príncipe foi um dos assuntos analisados recente no encontro do primeiro-ministro com as autoridades regionais.

José Bouças