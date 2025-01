EMAE com mais de 500 funcionários

Um dos principais problemas que a EMAE enfrenta é o desvio de energia elétrica, aliado à falta de uma política eficaz para lidar com os chamados “maus pagadores”.

“É verdade que o roubo de energia atingiu níveis nunca antes vistos, pelo menos durante o meu tempo como diretor-geral da EMAE. Espero que a justiça também nos ajude a combater este flagelo. Quanto aos maus pagadores, tenho certeza de que enfrentarão novas medidas mais rigorosas e terão que pagar pela energia que devem” – anunciou Raúl Cravid.

O reforço do controlo está anunciado, mas a EMAE enfrenta outro desafio que compromete a sua gestão: o excesso de pessoal. A empresa conta com mais de 500 funcionários, muitos com salários acima da média, numa estrutura frequentemente descrita como financeiramente insustentável.

Para o Diretor-geral da empresa “a EMAE não deve continuar a ser gerida da maneira que tem sido. É por isso que temos os resultados que vemos hoje. A EMAE conta com mais de 500 trabalhadores. No próximo ano, vamos corrigir e ajustar tudo o que precisa ser ajustado. Já identificamos os pontos críticos e novas políticas serão introduzidas“.

Políticas consideradas urgentes e prioritárias para tentar melhorar a gestão da única empresa de água e eletricidade de São Tomé e Príncipe.

José Bouças