A eletricidade vai ficar mais cara em São Tomé e Príncipe

A partir de 1 de janeiro, e durante os próximos cinco anos, o preço da eletricidade em São Tomé e Príncipe vai aumentar.

A atualização do tarifário, com uma subida prevista de cerca de 20 por cento até 2030, foi anunciada pelo diretor-geral da EMAE, empresa responsável pela produção e distribuição de eletricidade. A medida surge como uma imposição do FMI e do Banco Mundial, numa tentativa de salvar uma empresa que enfrenta graves dificuldades financeiras.

“Aqueles que conhecem o custo de produção de eletricidade sabem que a EMAE, a este ritmo, é uma empresa falida e insustentável. Se continuarmos assim, corremos o risco de, em breve, não termos sequer dinheiro para comprar gasóleo” – justificou Raúl Cravid, Diretor-geral da EMAE.

Alguma atenção está reservada aos clientes da classe doméstica, embora, já em 2025, a taxa de crescimento médio das tarifas possa variar entre 4 e 25 por cento.

“Na categoria de consumidores domésticos, se pouparmos mais, pagaremos menos; se consumirmos mais, pagaremos mais. No primeiro escalão da classe doméstica, a taxa de uso foi retirada, o que aliviará um pouco mais a vida dos clientes deste escalão, que vai de 0 a 50 quilowatts“.

Enquanto a transição energética não se tornar uma realidade em São Tomé e Príncipe, a eletricidade continuará a ser mais cara para os santomenses.

“Portanto, a alternativa é investir na produção de energias renováveis, ou seja, energias limpas, como a fotovoltaica e, possivelmente, a hidroelétrica” – vincou o diretor da EMAE.

O último aumento das tarifas de eletricidade em São Tomé e Príncipe ocorreu em 2007.

José Bouça