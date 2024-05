Primeiro-ministro considera que o problema energético está a travar o avanço do país

O Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe considera que a energia elétrica representa um dos grandes males do país.

«Certamente os comerciantes queixaram-se da falta de divisas para importar. Todas as divisas desse país e nem chegam, destinam-se à compra de gasóleo para a EMAE que não paga o gasóleo e nem paga o estado».

Para o primeiro ministro o problema terá que ser resolvido nos próximos tempos através da transição energética e garantiu não ser tão difícil.

«A energia no nosso país representa uma produção que varia entre 16 e 20 megawatts. Quer dizer que nós somos o único país no mundo, se calhar, que é capaz de fazer a transição energética para 50 por cento de energias renováveis limpa em 24 meses ou menos. Basta termos oito megawatts solares para termos 50 por cento de energia limpa e 50 por cento de poupança do gasóleo».

Patrice Trovoada reconheceu tratar-se de uma questão cuja resolução é urgente.

José Bouças