Missão do FMI em STP sem sinais ainda do acordo de facilidade de crédito

A missão do Fundo Monetário Internacional que se encontra em missão oficial em São Tomé e Príncipe, reconhece que a situação macroeconómica do arquipélago é preocupante. Depois de uma audiência com o Presidente da República, não foi avançado qualquer sinal sobre o acordo de facilidade de crédito que se encontra congelado há dois anos.

«O centro das nossas discussões e debates tem a ver com a necessidade de fechar o fosso de financiamento que existe no país. Neste momento não há financiamento para importar os bens necessários para S. Tomé e Príncipe e, por outro lado, a dívida está a um nível muitíssimo elevado» – disse Slavi Slavov.

O chefe de missão reconhece melhorias no setor energético, mas quer conhecer os detalhes dos novos investimentos feitos no setor.

«Um aspeto positivo que nos apraz constatar é o desenvolvimento a nível do sector de energia devido um projeto estrangeiro. Relativamente a isto, precisamos saber mais alguns detalhes» vincou o responsável da missão do FMI.

A missão vai estar no país por mais uma semana para consultas com as autoridades. A visita de trabalho surge numa altura em que o primeiro-ministro se encontra em missão no estrangeiro.

José Bouças