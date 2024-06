Pela primeira vez desde o ano 1988, o governo de São Tomé e Príncipe administra as finanças públicas sem um programa com o FMI.

«O FMI é o FMI. Nós somos nós. Aquilo que o FMI nos apresenta e que nos parece muito penoso para o nosso país, …dissemos não», declaração do primeiro-ministro Patrice Trovoada em fevereiro de 2024, na sessão plenária da Assembleia Nacional, que aprovou o Orçamento Geral do Estado para 2024.

Antes da provação do OGE, Patrice Trovoada garantiu que várias vezes que o país vai avançar, mesmo sem o acordo de facilidade de crédito alargado com o FMI.

Desde que tomou posse em finais do ano 2022, que o governo administra o país sem o aval financeiro do FMI. As consequências são sentidas por casa cidadão.

O governo deixou de ter capacidade em termos de reservas externas para garantir a importação de bens da primeira necessidade, e a ajuda financeira internacional de que o país é hiper dependente minguou ao ponto de não ser suficiente para assegurar os cerca de 90% das verbas inscritas no Orçamento de Estado no capítulo do investimento público.

Sem o aval do FMI, isto é, sem o acordo de facilidade de crédito alargado com o FMI, os parceiros internacionais que têm projectos a realizar em São Tomé e Príncipe ficam retraídos. Por isso praticamente não há obras públicas e consequentemente não há emprego. A importação dos bens da primeira necessidade ficou comprometida. O “nós somos nós”, parece estar a custar caro para as famílias santomenses.

É neste cenário de quase colapso, que uma missão técnica do FMI chegou a São Tomé para avaliar com o governo a situação macroeconómica do país. O chefe da missão do FMI que se reuniu com o Presidente da República Carlos Vila Nova, disse que tomou boa nota da melhoria que se regista no fornecimento de energia eléctrica a população. No entanto Slavi Slavov deixou entender para a imprensa, que o FMI não conhece o acordo de 12 milhões de euros que o governo assinou com a empresa TESLA, alegadamente de capital Turco. Empresa que passou a gerir a central térmica de São Tomé, sem a realização de concurso público.

O Fundo Monetário Internacional quer conhecer a cor e a textura do dinheiro, 12 milhões de euros da TESLA-STP.

Na terça-feira a missão técnica do FMI foi recebida pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada. Acompanhado pelo Ministro das Finanças Ginésio da Mata e pelo Governador do Banco Central Américo Ramos, o chefe do governo dialogou com a missão do FMI, durante cerca de 4 horas. A missão do FMI saiu da reunião em silêncio. Não prestou qualquer declaração à imprensa.

1º o Governador do Banco Central e a seguir o Ministro das Finanças

Segundo a assessoria de imprensa do primeiro-ministro esta quinta-feira, Patrice Trovoada deverá falar a Nação sobre o relacionamento com o FMI, a luz do impasse que persiste com vista a assinatura do acordo de facilidade de crédito alargado.

O XVIII governo constitucional de São Tomé e Príncipe, é o primeiro executivo desde 1988, que desafia o FMI, e que governa quase dois anos com recurso a fundos próprios. «O FMI é o FMI. Nós somos nós».

Abel Veiga