STP no 1º Seminário de Energia e Clima da CPLP

O Governo de São Tomé e Príncipe, que detém a Presidência em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), juntamente com a Comissão Temática de Energia dos Observadores Consultivos da CPLP, cuja coordenação está a cargo da Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER) e da Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa (RELOP), estão a promover o 1º Seminário de Energia e Clima da CPLP. O evento, que terá lugar no próximo dia 2 de julho de 2024, no Auditório da sede da CPLP, em Lisboa (Portugal), reúne membros de Governo, líderes de empresas de energia e financiadores num debate sobre a transição energética nos Estados-Membros da CPLP.



Sob a temática “O contributo dos mecanismos de financiamento climático para a aceleração da transição energética nos Estados-Membros da CPLP”, o 1º Seminário de Energia e Clima da CPLP centrar-se-á, sobretudo, no papel do investimento privado. Trata-se de um evento que pretende fomentar a partilha de experiências e o intercâmbio de boas práticas entre os países da CPLP; e promover a complementaridade público-privada de recursos financeiros em projetos de energia sustentável.



Neste primeiro seminário, após uma reflexão inicial sobre os avanços da COP28 e o caminho até à COP30, serão partilhadas as estratégias nacionais dos Estados-Membros da CPLP para a transição energética. Segue-se um debate sobre a importância do enquadramento regulatório para atração de investimento e a apresentação de investimentos do setor privado nos diferentes países lusófonos, salientando o papel da banca nacional e do sector empresarial.



Do programa, destaca-se a presença de Zacarias da Costa, Secretário Executivo da CPLP; Esterline Gonçalves Género, Embaixador e Representante Permanente de São Tomé e Príncipe junto da CPLP; Sandoval Feitosa, Diretor-Geral da ANEEL e Presidente da RELOP; Isabel Cancela de Abreu, Diretora Executiva da ALER; Gabriel Makengo, Diretor de Energia de São Tomé e Príncipe; Jerónimo Cunha, Diretor Geral da Direção Geral de Energia e Geologia de Portugal; Rito Évora, Diretor Nacional para a Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde; Iazalde Jeremias, Chefe do Departamento de Planeamento Energético do MIREME, de Moçambique; Carlos Handem, Diretor Geral de Energia da Guiné-Bissau; Pedro Manuel Afonso, Presidente do Concelho de Administração da Prodel de Angola; Francisco Sambo, Diretor de Planificação e Cooperação do Ministério da Terra e Ambiente de Moçambique; Albano Manjate, Diretor Nacional Adjunto de Monitoria e Avaliação, do Ministério da Economia e Finanças de Moçambique; Gilson Pina, Diretor Nacional do Planeamento, do Ministério das Finanças de Cabo Verde; Alexandre Siciliano, Chefe de Departamento de Transição Energética e Clima, do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil; e Renato Guerra Almeida, Sócio da Miranda Law Firm.



Este evento é o primeiro de uma Série de Seminários de Energia e Clima da CPLP, que visa dinamizar a cooperação e o diálogo entre as entidades públicas e privadas dos países da CPLP, no âmbito da transição energética; e identificar as oportunidades do financiamento climático.



O segundo seminário, previsto para 10 de outubro de 2024, decorrerá na cidade da Praia (Cabo Verde), à margem de um evento de alto nível sobre Financiamento Climático, organizado pelo Governo de Cabo Verde, e incidirá, sobretudo, nas estratégias de mobilização de fundos climáticos para a transição energética. Segue-se um terceiro seminário, a 22 de novembro, integrado no I Seminário Internacional de Regulação sobre Créditos de Carbono, no Rio de Janeiro (Brasil), em que serão apresentados os avanços na regulamentação dos mercados nacionais de carbono. Já no quarto e último seminário desta série, a acontecer em março de 2025, em São Tomé e Príncipe, pretende lançar-se o “Roteiro lusófono da transição energética para a COP30”, que compilará as estratégias de transição energética e financiamento climático de cada país da CPLP e identificará os pontos de cooperação entre eles.



A Série de Seminários de Energia e Clima da CPLP conta com o apoio institucional da CPLP, do Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais de São Tomé e Príncipe, do Ministério da Energia e Água de Angola, do Ministério das Minas e Energia do Brasil, do Ministério de Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde, do Ministério da Energia de Guiné-Bissau, do Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique e do Ministério do Ambiente e Energia de Portugal.

FONTE : Associação Lusófona de Energias Renováveis