Está no terreno o Inquérito piloto para o Recenseamento Geral Agro-Pecuário

Há 34 anos que São Tomé e Príncipe não fazia o levantamento dos dados estatísticos sobre a agricultura e a pecuária. Na preparação para o recenseamento geral agro-pecuário previsto para agosto de 2025, os inquiridores começaram a testar os equipamentos do recenseamento.

Bairro de São Marçal nos arredores da cidade de São Tomé, foi um dos alvos recenseamento piloto.

Admilza Costa, habitante de São Marçal disse que os inquiridores queriam saber que tipo de criação faz em sua casa. «Crio galinhas, e queriam saber as dificuldades que tenho na criação e o que faço com elas».

São Marçal é uma zona urbana. O recenseamento agropecuário pode ser entendido como um inquérito a ser feito no meio rural. Mas não. A recolha dos dados estatísticos sobre a agricultura e a pecuária é feita no seio das famílias. Paulo Costa coordenador de uma das equipas de recenseamento piloto explicou o alvo da campanha.

«Nós queremos saber o número de famílias que produzem no ramo da agricultura e também se fazem criação seja lá, que tipo de animal seja», frisou.

No mesmo agregado familiar de São Marçal, a equipa de recenseamento piloto testou os equipamentos de recolha de dados com o depoimento de Damião do Nascimento Soares. É o pai da Admilza Costa. Afinal o habitante de São Marçal é agricultor. Nos últimos tempos teve enorme infelicidade. «Eu tenho campo agrícola em Guadalupe, distrito de Lobata. Aconteceu um incêndio e queimou tudo, cana-de-açúcar, mamão, batata-doce, maquequê, beringela mandioca, etc. E agora não tenho como fazer nada», afirmou.

Um agricultor que o fogo lançou no desemprego. Após a fase de teste, a realização efectiva do recenseamento geral agro-pecuário, vai dar pistas ao governo para promover a agricultura sustentável.

«Quando sabemos a quantidade de agricultores que temos, onde eles estão, as condições que têm, a partir destes dados o governo poderá elaborar políticas para desenvolvimento da agricultura e da pecuária», reforçou o coordenador Paulo Costa.

Na preparação para o recenseamento geral agrícola de 2025, o ministério da agricultura recebeu 20 motorizadas para mobilidade da equipa de inquiridos. Um financiamento da União Europeia em parceria com a FAO.

Abel Veiga