Afreximbank disponibiliza 1,5 mil milhões de dólares para investimento em São Tomé e Príncipe

O Afreximbank, o banco africano de exportação e importação está disposto a desbloquear 1,5 mil milhões de dólares para investimento em São Tomé e Príncipe.

O anúncio foi feito na capital são-tomense no fórum de investimento promovido pelo governo.

«O fórum de hoje é para que possamos assinar acordos quer estamos dispostos a implementar nos próximos meses, totalizando pelo menos 1,5 mil milhões de dólares americanos, o que transformará completamente o país, criará empregos, melhorará o padrão de vida e a capacidade de construção» – disse Intong Eric Monchu, Diretor-geral em exercício do Afreximbank.

O primeiro-ministro fez a apresentação do país para depois anunciar o que São Tomé e Príncipe pode oferecer aos investidores.

«Temos algo que é diferente dos outros países que é o facto de S. Tomé e Príncipe ser uma ilha no atlântico no golfo da Guiné em frente a um continente extremamente rico e de cobiça devido os recursos. Somos um país estável, de paz, somos uma democracia com uma população com um bom nível de educação».

Para Patrice Trovoada, já se pode falar em ganhos deste importante evento para atração de investimentos com o envolvimento do Afreximbank na realização do fórum.

«Sendo um banco africano com um engajamento financeiro de vários biliões de dólares no continente, ter escolhido também promover como destino de investimento S. Tomé e Príncipe é um bom sinal».

Ainda assim, o chefe do governo diz que há muito a ser melhorado para facilitar a vida dos investidores.

«Nomeadamente com a reforma da administração, acabar com muita burocracia, com muita lentidão, também a reforma da justiça para que a resolução de conflitos seja mais célere e credível possível e ao nível das taxas ver o que podemos fazer para torná-las mais atraentes».

Empresas e instituições financeiras de diversos quadrantes do mundo participam deste fórum de investimento em São Tomé e Príncipe.

José Bouças