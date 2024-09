Ministro da Economia destaca a importância do Turismo no desenvolvimento económico e social de STP

Apesar do crescimento que se tem vindo a registar paulatinamente, o turismo em São Tomé e Príncipe enfrenta ainda muitos desafios.

«Um primeiro desafio é a acessibilidade ao destino tanto ao nível internacional como a própria ligação entre ilhas. A melhoria da qualidade dos recursos humanos, o saneamento do meio, a atenção aos recursos naturais e culturais são outros desafios» – destacou Rute Umbelina, diretora-geral do turismo e hotelaria.

A elaboração do plano estratégico para o setor e algumas ações em curso, criam um ambiente de perspetivas animadoras para o desenvolvimento do turismo no arquipélago.

«Temos hoje uma escola de hotelaria criada, o projeto WACA + financiado pelo Banco Mundial vai responder a nossa necessidade de intensificar a promoção além-fronteiras e o com o mesmo projeto temos a possibilidade de reabilitação dos pontos turísticos como marco do equador e vamos criar três espaços turísticos ao nível nacional» – enumerou Rute Umbelina.

Para o ministro da economia, o turismo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento económico e social de São Tomé e Príncipe.

«Ele não só contribui para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, mas também para a criação de emprego e oportunidades, melhorando as condições de vida de muitas famílias. Ao mesmo tempo, o turismo impulsiona a preservação do nosso património natural e cultural, permitindo que as nossas belezas naturais e tradições sejam apreciadas por todos os visitantes de todo o mundo» – avançou Disney Ramos, Ministro da Economia.

O Dia Mundial do Turismo foi assinalado no país com um workshop sob o tema “turismo em São Tomé e Príncipe: desafios e perspetivas”.

José Bouças