Governo anuncia reabilitação das pistas rurais

As pistas rurais de São Tomé e Príncipe vão começar a ser reabilitadas este ano. O anúncio foi feito pelo ministro de agricultura, desenvolvimento rural e pescas na feira agrícola organizada para assinalar o 30 de setembro, dia da nacionalização das roças de São Tomé e Príncipe.

“Esse ano estamos a investir na construção de estradas rurais, inclusive vai começar o projeto PRIASA III e vamos construir estradas” – anunciou Abel Bom Jesus.

A maioria dos produtos agrícolas presentes na feira vêm das roças que foram nacionalizadas a 30 de setembro de 1975. Muitas delas estão hoje abandonadas.

«Se houvesse uma fiscalização contínua ao longo dos anos, não teríamos tantas terras abandonadas. Algumas pessoas que têm terras na sua posse e que não estão a trabalhá-las estamos a retirar e entregar quem realmente quer as trabalhar» – disse Abel Bom Jesus

Aqueles que querem trabalhar são confrontados com muitos constrangimentos, dentre eles o furto nas parcelas agrícolas.

“A questão de furto nas parcelas é preocupante, não tem incentivado as pessoas a produzir. Hoje temos escassez de carne no mercado por causa do furto de porto de cabra, de carneiro de galinha, o que tem desmotivado as pessoas” – sublinhou o ministro.

O governo promete mãos duras contra os amigos do alheio, mas as medidas tardam a chegar. Os homens que trabalham a terra querem maior organização e apoio do estado.

“Se nós tivermos um seguimento, sentiremos mais animados. Muitos agricultores estão a sair abandonando a terra e o país. Podemos ajudar os jovens a fazer uma revolução na agricultura, mas para isso precisamos do apoio do estado” – desabafou Ernestino Teves, agricultor.

O 30 de setembro dia de nacionalização das roças foi celebrado este ano com a realização de uma feira agrícola sob o lema “Semeando o futuro”.

