Cooperativa “Condja Damungu” vai beneficiar de meios para a comercialização do coco de forma coletiva

No âmbito da atribuição de Subvenções às Cooperativas Agrícolas de uma Cultura de Exportação (Cacau, Café, Pimenta e Coco) de São Tomé e Príncipe, vai ser assinado o contrato de subvenção com a Cooperativa de Produtores de Coco “Condja Damungu”, na próxima 3.ª feira, dia 17 de dezembro, às 10h, no Centro Multiusos de Angolares, no distrito de Caué, uma iniciativa organizada pelo Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe.

Esta subvenção, no valor de cerca de 980 mil dobras (cerca de 40 mil euros),tem como objetivo dotar a Cooperativa de meios necessários para o arranque da comercialização do coco de forma coletiva, tendo como principais prioridades o reforço da organização associativa e produtiva, a constituição de um fundo de maneio para a compra de coco, no valor de cerca 550 mil dobras (cerca de 22 mil euros) e a aquisição de equipamentos e materiais de escritório para apoio à comercialização. Esta subvenção visa financiar o plano de negócios da Cooperativa que resultará na criação de mais 7 postos de trabalho, estimando atingir-se um volume de negócio de cerca de 50 mil euros em 3 anos.

Este projeto vai beneficiar diretamente 114 produtores, mas também recolectores de coco (que poderão fazer a recolha de cocos ao serviço de alguns produtores), eindiretamente beneficiará cerca de 570 pessoas da zona sul do país, bem como vários parceiros comerciais, nomeadamente, os transformadores de coco e os serviços à volta da transformação.

Composta por 5 associações de produtores de coco da região sul de São Tomé – Fraternidade, Dona Augusta, Malanza, Porto Alegre e Micondó – a Cooperativa de Produtores de Coco “Condja Damungu” foi constituída em 2023 com o apoio do PAFAE e pretende assumir-se como um intermediário formal e fiável entre produtores/recolectores e compradores de coco. A Cooperativa agrega atualmente 114 agricultores, distribuídos pelas 5 associações, que totalizam uma área de cerca de 182 hectares. A produção anual está estimada em cerca de 400 mil cocos.

A Fileira do Coco é considerada como um dos setores agrícolas estratégicos para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, estando a ser feitos esforços para a sua organização e para o aumento da produção a nível nacional, no sentido de dar resposta à sua procura crescente, quer para a produção de óleo, quer pela água ou venda como matéria-prima na Costa Africana.

Um dos eixos prioritários de atuação do PAFAE tem sido o apoio ao desenvolvimento de novas fileiras de exportação, nas quais se insere a cultura do Coco, particularmente na zona sul do país, materializando-se em: criação de viveiros, distribuição de plantas e entrega de materiais de apoio ao cultivo, apoio à criação de 5 associações de produtores de coco e da primeira cooperativa de produtores de coco de São Tomé e Príncipe, construção/reabilitação das sedesdas associações, formação de produtores sobre Boas Práticas Agrícolas, materializadas num manual e num vídeo formativo, apoio organizacional às associações e cooperativa de produtores, realização de intercâmbios, com realce para a ida ao Gana, que teve como enfoque a transformação e comercialização de produtos derivados do coco, e, mais recentemente, a assinatura de um memorando de entendimento envolvendo três entidades – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP, São Tomé e Príncipe), Council for Scientific and Industrial Research (CSIR, Gana) e Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF, Portugal) – que contribuirá para promover a criação de emprego jovem e, consequentemente, de riqueza para o país no setor da agricultura.

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe éfinanciado pela União Europeia, cofinanciado pelo Camões, I.P. e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em estreita parceria com o Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca (MADRP) de São Tomé e Príncipe e tem vindo a contribuir para a fortalecimento da economia e a criação de emprego em São Tomé e Príncipe no setor das fileiras agrícolas de exportação.

FONTE : Projecto de Apoio às Fileiras de Exportação de São Tomé e Príncipe