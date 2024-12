São Tomé e Príncipe alcança estatuto de país de rendimento médio

Para o primeiro-ministro Patrice Trovoada, a passagem de São Tomé e Príncipe do grupo de países menos avançados para o estatuto de país de rendimento médio marca um momento histórico na trajetória do arquipélago.

Durante o anúncio ao país e ao mundo, Trovoada expressou um misto de orgulho e sentido de responsabilidade perante os desafios que se avizinham.

“Este novo marco exige prudência, consistência e estratégia. A graduação ao estatuto de país de renda média, embora seja um sinal de progresso, também traz novas responsabilidades e desafios que devemos enfrentar com maturidade e determinação.”

O chefe do governo defende que a graduação de São Tomé e Príncipe para o estatuto de país de rendimento médio deve ser encarada com realismo, reconhecendo os desafios que o país ainda enfrenta.

“Com o acesso reduzido a apoios tradicionais e concessionais que eram habituais, teremos que adotar formas novas e criativas de financiamento sustentável. Isso nos permitirá atrair investimentos, competir com outras economias e financiar nosso desenvolvimento sem comprometer a estabilidade económica e social.”

Para isso, é preciso definir prioridades, assegurou Patrice Trovoada.

“Priorizando a proteção ambiental e a diversificação econômica, e fortalecendo parcerias público-privadas em setores estratégicos como tecnologia, turismo, economia azul, energias renováveis e capital humano, estaremos certamente a construir uma base sólida para um crescimento sustentável e resiliente.”

De acordo com o primeiro-ministro, o sucesso neste novo contexto dependerá da capacidade de gerir recursos com transparência, eficácia e responsabilidade. Patrice Trovoada acrescentou ainda que uma governação sólida e estável, pautada por escolhas acertadas e uma visão estratégica, será essencial para enfrentar os desafios e consolidar o progresso do país.

José Bouças