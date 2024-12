Finalmente o acordo com o FMI: STP garante apoio financeiro de 23 milhões de euros

Após dois anos de negociações, São Tomé e Príncipe alcançou o tão esperado acordo com o Fundo Monetário Internacional.

O Conselho de Administração do FMI aprovou um programa de 40 meses, no âmbito da Facilidade de Crédito Alargado, no valor de 24 milhões de dólares, cerca de 23 milhões e meio de euros.

Como parte do acordo, o arquipélago terá acesso imediato a um desembolso inicial de 5 milhões de dólares, cerca de 4,8 milhões de euros. Contudo, o FMI alerta que os montantes restantes só serão disponibilizados ao longo do programa, condicionados a avaliações semestrais.

O plano de reformas proposto pelas autoridades de São Tomé e Príncipe tem como objetivo restabelecer a estabilidade macroeconómica, proteger os mais vulneráveis e lançar as bases para um crescimento mais rápido e inclusivo.

As medidas incluem reformas urgentes no setor elétrico e ajustamentos estruturais a médio prazo para promover a transição para energia verde, explorando o potencial de crescimento do país.

Além disso, o acordo deverá atrair financiamento externo adicional por parte dos parceiros de desenvolvimento, reforçando o impacto do programa nas metas nacionais.

O leitor tem acesso aos detalhes do novo acordo de facilidade de crédito alargado, através do Link disponibilizado pelo departamento de comunicação do FMI ao jornal Téla Nón.

https://www.imf.org/pt/News/Articles/2024/12/19/pr24490-sao-tome-and-principe-imf-approves-new-new-40-month-agreement-under-ecf-arr

José Bouças