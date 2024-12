Primeiro-ministro considera acordo com o FMI de instrumento fundamental de credibilidade externa

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe já reagiu ao acordo alcançado com o FMI, que permitirá ao país receber mais de 23 milhões de euros nos próximos 40 meses.

Para Patrice Trovoada, trata-se de uma janela de oportunidades que se abre novamente e deve ser aproveitada da melhor forma possível.

O primeiro-ministro respirou de alívio e garantiu que o programa com o FMI, representa um instrumento fundamental de credibilidade externa a nível financeiro para o país.

“Irá permitir que investidores, bancos e bancos multilaterais de apoio ao desenvolvimento olhem para São Tomé e Príncipe com mais confiança. Também permitirá que países amigos, a nível bilateral, direcionem fundos para São Tomé e Príncipe. Além disso, possibilitará o acesso a alguns créditos concessionais e apoios ao orçamento“.

Patrice Trovoada está consciente dos desafios que o país enfrentará ao longo dos próximos 40 meses, período estipulado para a vigência do acordo com o Fundo Monetário Internacional.

“Precisamos continuar com as reformas, reestruturar as empresas públicas, especialmente a empresa nacional de água e luz, combater os déficits e o endividamento que não se traduz em crescimento econômico, e reduzir as despesas não essenciais“.

Medidas que implicarão sacrifícios para os santomenses nos próximos três anos e meio.

Para Patrice Trovoada, a melhor governação deve estar no topo da agenda política para que os compromissos assumidos no âmbito deste novo acordo de Facilidade de Crédito Alargado com o FMI sejam respeitados.

José Bouças