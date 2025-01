Maquinarias e novas tecnologias para aumentar a produção agrícola e estimular o rendimento

As cooperativas dos agricultores de São Tomé e Príncipe vão receber maquinarias e novas tecnologias. Numa parceria entre o Ministério da Agricultura e a embaixada da República Popular da China fizeram chegar ao país mais de 4 contentores com equipamentos para dar início a modernização da agricultura.

Máquinas para capinação dos campos agrícolas e para revolver o solo, outras com capacidade para lançar sementes ao solo, e também para produzir ração animal.

«Temos um problema crónico de as pessoas criarem animais soltos. Com essas máquinas já não é preciso soltar os animais. Basta o agricultor trazer da lavra capim e outros vegetais que serão triturados pela máquina em forma de ração para os animais», explicou o ministro da Agricultura Abel Bom Jesus.

Agricultor em exercício, o ministro aproveitou a ocasião de recepção das maquinarias para informar que a encomenda foi feita com base nas necessidades do país e dos agricultores. O ministro disse que é proprietário de uma das máquinas que trituram vegetais para alimentar os animais. Uma prática que Abel Bom Jesus diz ter resultado em êxito para a alimentação do seu gado, caprino e suíno.

Promoção da agricultura sustentável é a prioridade do projecto de cooperação sino-santomense, por isso mesmo novas tecnologias para combate e eliminação de pragas foram incluídas no pacote. Os agricultores vão receber telas para eliminar os insectos causadores de pragas, assim como mais de uma dezena de estufas para incrementar a produção agrícola durante todo o ano.

«A agricultura constitui a base essencial da economia de São Tomé e Príncipe e desempenha papel crucial na salvaguarda do bem-estar do povo. O governo chinês atribui elevada importância ao fortalecimento da cooperação pragmática com São Tomé e Príncipe, no sector agrícola sustentando-se no princípio de ensinar a pescar ao invés de dar o peixe», declarou Xu Yingzhen embaixadora da China em São Tomé e Príncipe.

Para ensinar a pescar a cooperação chinesa diz que no quadro da cooperação no sector da agricultura já capacitou vários quadros técnicos do ministério da agricultura, e continua a introduzir tecnologias práticas no sector agrícola.

A modernização agrícola, é uma das prioridades da Cooperação definidas no âmbito do Fórum de Cooperação China – África realizado em setembro de 2024.

«Na acção de parceria para o desenvolvimento agrícola foram definidas metas claras para a promoção entre os dois países do desenvolvimento agrícola e o bem-estar do povo», frisou a embaixadora Xu Yingzhen.

Nas instalações do projecto de desenvolvimento agropecuário a diplomata chinesa, manifestou confiança de que as novas maquinarias, e novas tecnologias vão garantir a eficiência agrícola e a segurança alimentar em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga