SAO: Redefinindo a inclusão financeira e o empoderamento em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe – A GTI Holdings orgulhosamente lançou Sao, uma plataforma financeira totalmente digitalizada, marcando o início de uma nova era na inclusão financeira e transformação digital. Sao oferece soluções inovadoras com o objetivo de capacitar indivíduos, empresas e comunidades em todo o país.

No lançamento, Emmanuel O-A, Diretor Geral da Sao e Diretor de Operações do Grupo GTI Holdings, partilhou:

“A Sao não é apenas um produto, mas uma solução concebida para responder às necessidades da nossa população. Desde simplificar os pagamentos até permitir remessas sem problemas, a SAO permite que todos os cidadãos, empresas e comunidades prosperem.

Ele também apresentou cinco produtos revolucionários da Sao para redefinir o cenário financeiro:

Sao Agents: Uma rede crescente de agentes que oferecem serviços de entrada/saída de dinheiro, pagamentos de contas e cobranças de remessas com dispositivos POS avançados.

Sao Send: Uma solução de remessa internacional perfeita para enviar e receber dinheiro de forma eficiente.

Sao POS: Um sistema de pagamento digital fiável para retalhistas, supermercados, restaurantes e muito mais.

Sao Wallet: Uma carteira móvel segura e de fácil utilização para transações financeiras diárias.

Sao Card: Um cartão pré-pago versátil que aumenta a conveniência das transações digitais e sem dinheiro.

Kenneth Ometha, Diretor Comercial do Grupo GTI Holdings, no seu discurso, aconselhou a todos os são-tomenses e africanos, especialmente os presentes no lançamento, que “SAO é mais do que tecnologia; é um movimento. Representa a Força da Origem Africana e promete velocidade, oportunidade e inclusão. Juntos, estamos a construir um futuro onde os negócios prosperam, as famílias se conectam e São Tomé se torna um líder digital em África”.

Acrescentou que a plataforma SAO já apoia agentes e está a crescer, proporcionando oportunidades de emprego ao mesmo tempo que permite serviços financeiros seguros e eficientes em todo o país.

Ele encorajou todos os presentes a visitar a loja de agentes mais próxima hoje e nos dias subsequentes para experimentar transacções sem problemas e aproveitar o futuro do digital.

A GTI Holdings gostaria de expressar a sua gratidão ao Banco Central de São Tomé e Príncipe pelo seu apoio contínuo e liderança exemplar. Reconhecemos também a dedicação inabalável dos nossos diligentes funcionários, parceiros e agentes nos seus esforços para tornar o SAO uma realidade.

Juntos, vamos desbloquear o progresso financeiro e a inovação para São Tomé e Príncipe.

Sobre Sao.

SAO é uma plataforma financeira totalmente digitalizada concebida para capacitar indivíduos, empresas e comunidades. Através de soluções de pagamento seguras, acessíveis e inovadoras, a Sao simplifica as transacções financeiras, promove a inclusão e cria oportunidades para um futuro mais brilhante para África.